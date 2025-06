Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu này, với đội tuyển nữ Việt Nam là đương kim vô địch.

Giải đấu có sự tham gia của 11 đội tuyển nữ, được chia thành 2 bảng:

Bảng A: Việt Nam, Úc, Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông (Trung Quốc)

Việt Nam, Úc, Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông (Trung Quốc) Bảng B: Kazakhstan, Philippines, Iran, Indonesia, Mông Cổ, New Zealand

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng bán kết vào ngày 13/6. Trận chung kết và tranh hạng ba sẽ diễn ra vào ngày 14/6. Ngoài ra, các trận phân hạng cũng sẽ được tổ chức để xác định thứ hạng cuối cùng của các đội.

Tất cả 35 trận đấu của giải AVC Nations Cup 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh như ON Sports News, ứng dụng ON, ON Plus.

Đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài với tư cách là đương kim vô địch

Lịch thi đấu cụ thể các trận đấu vòng bảng (Giờ Việt Nam):

Ngày 7/6/2025:

10h00: Kazakhstan vs New Zealand (Bảng B)

12h30: Úc vs Đài Bắc Trung Hoa (Bảng A)

15h00: Philippines vs Mông Cổ (Bảng B)

17h30: Iran vs Indonesia (Bảng B)

20h00: Việt Nam vs Hồng Kông (Bảng A)

Ngày 8/6/2025:

10h00: Kazakhstan vs Mông Cổ (Bảng B)

12h30: Philippines vs Indonesia (Bảng B)

15h00: Iran vs New Zealand (Bảng B)

17h30: Ấn Độ vs Hồng Kông (Bảng A)

20h00: Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa (Bảng A)

Ngày 9/6/2025:

10h00: Kazakhstan vs Indonesia (Bảng B)

12h30: Úc vs Ấn Độ (Bảng A)

15h00: Philippines vs Iran (Bảng B)

17h30: Đài Bắc Trung Hoa vs Hồng Kông (Bảng A)

20h00: Mông Cổ vs New Zealand (Bảng B)

Ngày 11/6/2025:

10h00: Úc vs Hồng Kông (Bảng A)

12h30: Kazakhstan vs Iran (Bảng B)

15h00: Philippines vs New Zealand (Bảng B)

17h30: Indonesia vs Mông Cổ (Bảng B)

20h00: Việt Nam vs Ấn Độ (Bảng A)

Ngày 12/6/2025:

10h00: Kazakhstan vs Philippines (Bảng B)

12h30: Iran vs Mông Cổ (Bảng B)

15h00: Indonesia vs New Zealand (Bảng B)

17h30: Đài Bắc Trung Hoa vs Ấn Độ (Bảng A)

20h00: Việt Nam vs Úc (Bảng A)

Lịch thi đấu Vòng phân hạng và Vòng chung kết:

Ngày 13/6/2025:

10h00: Trận phân hạng 9-11

12h30: Trận phân hạng 5-8

15h00: Trận phân hạng 5-8

17h30: Bán kết 1

20h00: Bán kết 2

Ngày 14/6/2025: