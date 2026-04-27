Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 34

28/04
02:00

 Man United – Brentford

FPT PLAY

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 34

27/04
23:30

 Cagliari - Atalanta

28/04
01:45

 Lazio - Udinese

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32

28/04
02:00

 Espanyol - Levante

ON FOOTBALL

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 5

28/04

00:00

Mjallby AIF - Halmstads

 Hacken BK - IK Sirius

 Kalmar - Elfsborg

 Orgryte - Degerfors

 AIK Solna - Malmo

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 31

28/04
02:15

 Gil Vicente - Casa Pia

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – PLAY OFF

28/04
00:00

 FC Copenhagen - Vejle

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 27

28/04
00:00

 Baltika Kaliningrad - Akron Togliatti

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 31

27/04
21:00

 Alanyaspor - Samsunspor

28/04
00:00

 Konyaspor - Trabzonspor

 Besiktas - Karagumruk

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 20

26/04

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 CA TPHCM

FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

26/04

18:00

SHB Đà Nẵng 3-3 Thể Công Viettel

FPT Play, TV360+9, TV360+3

26/04

19:15

CAHN 4-2 SLNA

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

CÚP FA ANH 2025/26 – BÁN KẾT

26/04
21:00

Chelsea 1-0 Leeds United

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32

26/04
19:00

 Rayo Vallecano 3-3 Real Sociedad

ON FOOTBALL

26/04
21:15

 Real Oviedo 1-2 Elche

ON FOOTBALL

26/04
23:30

 Osasuna 2-1 Sevilla

ON FOOTBALL

27/04
02:00

 Villarreal 2-1 Celta Vigo

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 34

26/04
17:30

 Fiorentina 0-0 Sassuolo

26/04
20:00

 Genoa 0-2 Como

26/04
23:00

 Torino 2-2 Inter Milan

27/04
01:45

 AC Milan 0-0 Juventus

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 31

26/04
20:30

 Stuttgart 1-1 Werder Bremen

TV 360

26/04
22:30

 Dortmund 4-0 Freiburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 31

26/04
20:00

 Lorient 2-3 Strasbourg

ON SPORTS +

26/04
22:15

 Rennes 2-1 Nantes

 Le Havre 4-4 Metz

 Paris 0-1 Lille

ON SPORTS +

27/04
01:45

 Marseille 1-1 Nice

ON SPORTS +