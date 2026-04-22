Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 35
(giờ Việt Nam)
02/05/2026 02:00:00 Leeds - Burnley
02/05/2026 21:00:00 Brentford - West Ham
02/05/2026 21:00:00 Newcastle - Brighton
02/05/2026 21:00:00 Wolves - Sunderland
02/05/2026 23:30:00 Arsenal - Fulham
03/05/2026 20:00:00 Bournemouth - Crystal Palace
03/05/2026 21:30:00 Manchester United - Liverpool
04/05/2026 01:00:00 Aston Villa - Tottenham
04/05/2026 21:00:00 Chelsea - Nottingham Forest
05/05/2026 02:00:00 Everton - Manchester City