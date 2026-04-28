Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT

29/04

02:00

PSG - Bayern Munich

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 40

29/04

01:45

Southampton - Ipswich

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 30

28/04

23:45

NEOM - Al Hazm

29/04

01:00

Al Hilal - Damac

Al Khaleej - Al Najma

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

29/04

05:00

Club Libertad - Ind. del Valle

Lanus - LDU Quito

29/04

07:00

Universidad Central - Rosario Central

29/04

07:30

Cruzeiro - Boca Juniors

29/04

09:00

Deportes Tolima - Coquimbo Unido

Sporting Cristal - Atletico Junior

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

29/04

05:00

Botafogo - Independiente Petrolero

San Lorenzo - Santos

29/04

07:00

Barracas Central - Audax Italiano

29/04

07:30

Deportivo Recoleta - Deportivo Cuenca

Millonarios - Sao Paulo

29/04

09:00

O Higgins - Boston River

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 34

28/04
02:00

 Man United 2-1 Brentford

FPT PLAY

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 34

27/04
23:30

 Cagliari 3-2 Atalanta

28/04
01:45

 Lazio 3-3 Udinese

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 32

28/04
02:00

 Espanyol 0-0 Levante

ON FOOTBALL

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 5

28/04

00:00

Mjallby AIF 2-0 Halmstads

 Hacken BK 2-2 IK Sirius

 Kalmar 2-1 Elfsborg

 Orgryte 1-1 Degerfors

 AIK Solna 0-1 Malmo

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 31

28/04
02:15

 Gil Vicente 0-1 Casa Pia

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – PLAY OFF

28/04
00:00

 FC Copenhagen 3-0 Vejle

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 27

28/04
00:00

 Baltika Kaliningrad 0-1 Akron Togliatti

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 31

27/04
21:00

 Alanyaspor 2-3 Samsunspor

28/04
00:00

 Konyaspor 2-1 Trabzonspor

 Besiktas 0-0 Karagumruk