Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFF CUP NỮ 2025 - VÒNG BẢNG

07/08

16:30

Myanmar - U23 Australia 

FPT Play

09/08

19:30

Philippines - Timor-Leste

FPT Play

GIAO HỮU CÁC CLB 2025

07/08 
23:30

Bayern Munich - Tottenham

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

07/08  
23:00

Lincoln Red Imps FC - FC Noah

Fredrikstad - Midtjylland

07/08  
23:30

AEK Larnaca - Legia Warszawa

CFR Cluj - Sporting Braga

08/08  
00:00

BK Hacken - Brann

08/08  
00:30

PAOK Thessaloniki - Wolfsberger AC

08/08 
 01:00

Panathinaikos - Shakhtar Donetsk

HSK Zrinjski Mostar - Breidablik

08/08  
01:30

Servette - Utrecht

FCSB - Drita Gjilan

CONCACAF LEAGUES CUP 2025

08/08  
06:00

FC Cincinnati - Guadalajara Chivas

08/08  
06:30

Charlotte FC - Monterrey

08/08  
07:30

Colorado Rapids - Cruz Azul

AFF CUP NỮ 2025 - VÒNG BẢNG

06/08

16:30

Thái Lan 7-0 Indonesia

FTP Play

06/08

19:30

Việt Nam 6-0 Campuchia

FTP Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI

06/08

22:00

Kairat Almaty 1-0 Slovan Bratislava

07/08

00:00

RB Salzburg 0-1 Club Brugge

07/08

00:30

Ludogorets Razgrad 0-0 Ferencvarosi

07/08

01:30

Lech Poznan 1-3 Crvena Zvezda

07/08

02:00

Feyenoord 2-1 Fenerbahce

Nice 0-2 Benfica

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI

07/08

00:00

Rigas Futbola Skola 1-2 KuPs

07/08

01:45

Rijeka 1-2 Shelbourne

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 - VÒNG 4

07/08

01:30

Basel 4-1 Young Boys

CÚP QG BRAZIL 2025/26 - VÒNG 1/8

07/08

05:00

RB Bragantino - Botafogo

Atletico Mineiro - Flamengo

07/08

05:30

Atl Paranaense - Sao Paulo

Retro PE - Bahia BA

07/08

07:30

Palmeiras - Corinthians

Fluminense - Internacional

CONCACAF LEAGUES CUP 2025

07/08

06:00

Orlando City - Necaxa

07/08

06:30

Atlanta United - Atlas

Inter Miami - Pumas UNAM

07/08

07:30

Minnesota United - Atl. San Luis

07/08

08:30

Real Salt Lake - Queretaro

GIAO HỮU CÁC CLB 2025

07/08

00:00

Arsenal 2-3 Villarreal

07/08

01:30

Betis 2-3 Como

Aston Villa 4-0 AS Roma