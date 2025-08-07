|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFF CUP NỮ 2025 - VÒNG BẢNG
|
07/08
16:30
|
Myanmar - U23 Australia
|
FPT Play
|
09/08
19:30
|
Philippines - Timor-Leste
|
FPT Play
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
|
07/08
|
Bayern Munich - Tottenham
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
07/08
|
Lincoln Red Imps FC - FC Noah
|
Fredrikstad - Midtjylland
|
07/08
|
AEK Larnaca - Legia Warszawa
|
CFR Cluj - Sporting Braga
|
08/08
|
BK Hacken - Brann
|
08/08
|
PAOK Thessaloniki - Wolfsberger AC
|
08/08
|
Panathinaikos - Shakhtar Donetsk
|
HSK Zrinjski Mostar - Breidablik
|
08/08
|
Servette - Utrecht
|
FCSB - Drita Gjilan
|
CONCACAF LEAGUES CUP 2025
|
08/08
|
FC Cincinnati - Guadalajara Chivas
|
08/08
|
Charlotte FC - Monterrey
|
08/08
|
Colorado Rapids - Cruz Azul
|
AFF CUP NỮ 2025 - VÒNG BẢNG
|
06/08
16:30
|
Thái Lan 7-0 Indonesia
|
FTP Play
|
06/08
19:30
|
Việt Nam 6-0 Campuchia
|
FTP Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI
|
06/08
22:00
|
Kairat Almaty 1-0 Slovan Bratislava
|
07/08
00:00
|
RB Salzburg 0-1 Club Brugge
|
07/08
00:30
|
Ludogorets Razgrad 0-0 Ferencvarosi
|
07/08
01:30
|
Lech Poznan 1-3 Crvena Zvezda
|
07/08
02:00
|
Feyenoord 2-1 Fenerbahce
|
Nice 0-2 Benfica
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI
|
07/08
00:00
|
Rigas Futbola Skola 1-2 KuPs
|
07/08
01:45
|
Rijeka 1-2 Shelbourne
|
VĐQG THỤY SỸ 2025/26 - VÒNG 4
|
07/08
01:30
|
Basel 4-1 Young Boys
|
CÚP QG BRAZIL 2025/26 - VÒNG 1/8
|
07/08
05:00
|
RB Bragantino - Botafogo
|
Atletico Mineiro - Flamengo
|
07/08
05:30
|
Atl Paranaense - Sao Paulo
|
Retro PE - Bahia BA
|
07/08
07:30
|
Palmeiras - Corinthians
|
Fluminense - Internacional
|
CONCACAF LEAGUES CUP 2025
|
07/08
06:00
|
Orlando City - Necaxa
|
07/08
06:30
|
Atlanta United - Atlas
|
Inter Miami - Pumas UNAM
|
07/08
07:30
|
Minnesota United - Atl. San Luis
|
07/08
08:30
|
Real Salt Lake - Queretaro
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
|
07/08
00:00
|
Arsenal 2-3 Villarreal
|
07/08
01:30
|
Betis 2-3 Como
|
Aston Villa 4-0 AS Roma