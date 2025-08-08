|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
|
09/08
01:00
|
Chelsea - Leverkusen
|
Monaco - Inter
|
09/08
01:30
|
Newcastle - Espanyol
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 1
|
09/08
01:00
|
Sittard - Go Ahead Eagles
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1
|
09/08
02:15
|
Casa Pia - Sporting Lisbon
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 4
|
08/08
23:00
|
FC Copenhagen - AGF Aarhus
|
09/08
01:00
|
Viborg - Sonderjyske
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 1
|
09/08
02:00
|
Birmingham - Ipswich
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 4
|
09/08
05:00
|
Tigre - Huracan
|
09/08
07:00
|
Newells Old Boys - Central Cordoba
|
09/08
07:15
|
Lanus - Talleres
|
VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 25
|
08/08
17:30
|
Jeonbuk Hyundai - Anyang
|
Seoul - Daegu
|
VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 20
|
08/08
18:35
|
Dalian Zhixing - Chengdu Rongcheng
|
08/08
19:00
|
Henan - Shenzhen Xinpengcheng
|
|
AFF CUP NỮ 2025 - VÒNG BẢNG
|
07/08
16:30
|
Myanmar 2-1 U23 Australia
|
FPT Play
|
09/08
19:30
|
Philippines 7-0 Timor-Leste
|
FPT Play
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
|
07/08
|
Bayern Munich 4-0 Tottenham
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
07/08
|
Lincoln Red Imps FC 1-1 FC Noah
|
Fredrikstad 1-3 Midtjylland
|
07/08
|
AEK Larnaca 4-1 Legia Warszawa
|
CFR Cluj 1-2 Sporting Braga
|
08/08
|
BK Hacken 0-2 Brann
|
08/08
|
PAOK Thessaloniki 0-0 Wolfsberger AC
|
08/08
|
Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk
|
HSK Zrinjski Mostar 1-1 Breidablik
|
08/08
|
Servette 1-3 Utrecht
|
FCSB 3-2 Drita Gjilan
|
CONCACAF LEAGUES CUP 2025
|
08/08
|
FC Cincinnati - Guadalajara Chivas
|
08/08
|
Charlotte FC - Monterrey
|
08/08
|
Colorado Rapids - Cruz Azul