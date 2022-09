Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 8

Vòng đấu thứ 8 của Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này sẽ diễn ra bình thường, tuy nhiên vẫn có 3 cặp đấu bị hoãn gồm Brighton vs Crystal Palace, MU vs Leeds và Chelsea vs Liverpool.

Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh 2022-2023 mới nhất Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh 2022-2023 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 nhanh và chính xác nhất.