Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022: Anh tài hộ ngộ

Trực tiếp bóng đá Hà Lan vs Mỹ: Van Dijk đối đầu Pulisic Tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Lan vs Mỹ, thuộc khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2022, 22h hôm nay, sân Khalifa.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022

Ngày Giờ STT Đội Tỷ số Đội Trực tiếp 03/12 22h00 Trận 1 Hà Lan ?-? Mỹ XEM TRỰC TIẾP 04/12 02h00 Trận 2 Argentina ?-? Australia VTV3, VTVCần Thơ 04/12 22h00 Trận 3 Pháp ?-? Ba Lan VTV2, VTVCần Thơ 05/12 02h00 Trận 4 Anh ?-? Senegal VTV3, VTVCần Thơ 05/12 22h00 Trận 5 Nhật Bản ?-? Croatia VTV2, VTVCần Thơ 06/12 02h00 Trận 6 Brazil ?-? Hàn Quốc VTV3, VTVCần Thơ 06/12 22h00 Trận 7 Maroc ?-? Tây Ban Nha VTV2, VTVCần Thơ 07/12 02h00 Trận 8 Bồ Đào Nha ?-? Thụy Sĩ VTV3, VTVCần Thơ

Lượt trận cuối cùng bảng G và H khép lại đồng nghĩa với việc 2 cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 đã được xác định.

Hàn Quốc gây địa chấn khi đánh bại Bồ Đào Nha để lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8

8 cặp đấu của vòng knock-out là: Hà Lan vs Mỹ, Argentina vs Australia, Anh vs Senegal, Pháp vs Ba Lan, Croatia vs Nhật Bản và Tây Ban Nha vs Maroc, Brazil vs Hàn Quốc và Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ.

Đáng chú ý, trong số 16 đội vượt qua vòng bảng thì châu Á có tới 3 đội tuyển là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Theo lịch, vòng 1/8 World Cup diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 7/12. 8 đội thắng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.