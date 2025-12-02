Tháp Taipei 101, hay còn gọi là Tháp Đài Bắc 101 tọa lạc tại Số 7, Đoạn 5, Đường Xinyi, Quận Xinyi (Tín Nghĩa), TP. Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Taipei 101 cao 1.667 ft (508,1 m) và là Trung tâm Tài chính Thế giới Đài Bắc. Từ năm 2004 - 2010, tòa tháp từng giữ danh hiệu cao nhất thế giới, trước khi kỷ lục được trao lại cho Burj Khalifa ở Dubai. Công trình được khởi công năm 1999 bởi kiến trúc sư Lý Tổ Nguyên (C.Y. Lee) và các cộng sự, với tổng vốn đầu tư hơn 1,76 tỷ USD.

Với chiều cao 508,1 m, tòa nhà gồm 101 tầng nổi và 5 tầng hầm, là công trình đầu tiên trên thế giới vượt mốc 500m. Cấu trúc tòa tháp được lấy cảm hứng từ hình ảnh thân tre vươn cao, tượng trưng cho sức sống và sự thịnh vượng. Một điểm thú vị là đỉnh tháp 101 Taipei sẽ phát sáng theo màu khác nhau mỗi ngày - từ đỏ rực năng lượng đầu tuần đến tím huyền bí vào Chủ nhật, thể hiện tinh thần tươi mới của thành phố.

Để di chuyển đến tòa Tháp Taipei 101, bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện khác nhau, trong đó tiện nhất là MRT. Nếu đi bằng tàu điện ngầm, bạn đi tuyến Xinyi (đỏ) và xuống tại ga Taipei 101 / World Trade Center rồi ra Cổng 4; hoặc đi tuyến Bannan (xanh dương), dừng ở ga Tòa Thị Chính (City Hall Station), ra Cổng 2 và đi bộ thêm khoảng 10 phút. Một mẹo nhỏ là hãy dùng EasyCard để quét cổng nhanh và tiết kiệm thời gian.

Ngoài MRT, bạn cũng có thể đi xe buýt với nhiều tuyến dừng ngay khu vực Taipei 101 như: các tuyến 28, 281, 537, 647, 915, BR6, BR7, BR18, BR21 và G1 tại trạm MRT Taipei 101 / World Trade (Shifu Road); hoặc tuyến 28, 207, 281, 537, 797, BL5 và tuyến Xinyi Mainline chạy từ Ga chính Đài Bắc tại trạm MRT Taipei 101 / World Trade (Xinyi Road Section 5). Nếu đi đến Trung tâm mua sắm quốc tế 101 (Songzhi Road), bạn có thể bắt các tuyến 28, 32, BL5, 537, 797 hoặc Citizen Minibus 7.

Trong trường hợp muốn di chuyển nhanh hơn, bạn có thể gọi taxi qua số 55850 (tổng đài hỗ trợ tiếng Anh) hoặc 27997997 (Hiệp hội lái xe nói tiếng Anh). Và nếu bạn muốn khám phá thêm nhiều điểm tham quan quanh khu Xinyi District, bạn có thể thử tạo lịch trình miễn phí trên Laka.ai - ứng dụng giúp bạn chọn phương tiện di chuyển, gợi ý vé tham quan và tour trong ngày.

Đến Taipei 101, bạn sẽ có hàng loạt trải nghiệm thú vị mà bất kỳ du khách nào cũng yêu thích. Đầu tiên, đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh Đài Bắc từ đài quan sát: tầng 89 cho bạn tầm nhìn bao trọn thành phố ở độ cao hơn 380m, đặc biệt đẹp rực rỡ khi đêm xuống, còn tầng 91 là khu vực ngoài trời nơi bạn có thể cảm nhận gió trời và chụp những bức ảnh “check-in” cực đỉnh. Sau khi ngắm cảnh, bạn có thể xuống khu trung tâm thương mại tại khối đế của tòa tháp - thiên đường mua sắm cao cấp với các thương hiệu như Louis Vuitton, Cartier hay Gucci; đồng thời khu Xinyi District xung quanh cũng là một trong những khu mua sắm sầm uất bậc nhất Đài Bắc, chỉ cách vài phút đi bộ.

Nếu bạn là người mê ẩm thực, Taipei 101 cũng sẽ không làm bạn thất vọng: từ Din Tai Fung nổi tiếng toàn cầu với món tiểu long bao, Shin Yeh Dining với hơn 40 năm lịch sử được người địa phương tin yêu vì hương vị “đậm chất Đài Bắc”, cho đến Diamond Tony’s 101 ở tầng 85 - nơi bạn có thể vừa thưởng thức ẩm thực Ý cao cấp, vừa ngắm thành phố qua ô kính khổng lồ. Và cuối cùng, đừng quên ghé Starbucks cao nhất thế giới ở tầng 35, nơi sở hữu không gian sang trọng cùng tầm nhìn “đỉnh cao”; tuy nhiên bạn cần đặt bàn trước và lưu ý mức chi tiêu tối thiểu 200 Đài tệ/người (~170.000 VND).

Bạn có thể dễ dàng đặt vé tham quan đài quan sát Taipei 101 ngay trên Laka chỉ với vài thao tác đơn giản.

Đặc biệt, trợ lý AI này còn hỗ trợ tạo lịch trình du lịch Đài Loan (Trung Quốc) miễn phí.

