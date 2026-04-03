Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố các bị can thuộc Công ty CP Asia Life (viết tắt là Công ty Asia) về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Công ty Asia đã sản xuất 4 sản phẩm bị xác định là hàng giả, trong đó có kẹo Kera.

Theo CQĐT, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) có 6 cổ đông: Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục), Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs), Trần Chí Tâm, Phạm Thị Nhật Lệ lần lượt góp vốn 15%, 19%, 25%, 13,67%, 13,67%, 13,66%.

Trong đó, Lê Tuấn Linh là giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty, còn Nguyễn Thị Thái Hằng là chủ tịch HĐQT.

Sau khi các cổ đông Công ty Chị Em Rọt thống nhất kinh doanh sản phẩm kẹo bổ sung có nguồn gốc rau củ quả, Lê Thành Công liên hệ với Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia) đề nghị công ty nghiên cứu, gia công sản phẩm.

Dù mang tên “kẹo rau”, thành phần chính để tạo cấu trúc sản phẩm thực tế lại là Sorbitol syrup 70% (35%), đường cát saccharose (12%), gelatin, pectin, nước RO cùng nhiều phụ gia tạo gel, điều vị, tạo màu, tạo đục và ổn định cấu trúc.

Công an thu giữ lượng lớn kẹo rau củ Kera. Ảnh: Công an cung cấp

Kết luận điều tra cho thấy, để che giấu việc không đưa đủ thành phần, khối lượng nguyên liệu sản xuất kẹo Kera như đã công bố thì Nguyễn Phong và Nguyễn Phạm Hồng Vy (Giám đốc Công ty Asia) đã chỉ đạo cấp dưới lập khống tổng cộng 12 bộ hồ sơ lô sản xuất của 164.167 hộp kẹo Kera, trong đó thể hiện quy trình sản xuất sử dụng gồm 22 nguyên liệu theo đúng tỷ lệ tại Bản tự công bố sản phẩm kẹo Kera.

Từ ngày 6/12/2024- 3/3/2025, Công ty Asia đã sản xuất 167.963 hộp kẹo Kera thành phẩm giả (nội dung công bố: Sử dụng nguyên liệu là 10 loại bột rau củ tỷ lệ chiếm 28,13% tổng khối lượng nguyên liệu đưa vào sản xuất, nhưng thực tế chỉ sử dụng 10 loại bột rau củ chiếm tỷ lệ 0,61-0,75% tổng nguyên liệu đưa vào sản xuất).

Trong đó, 160.127 hộp đã xuất bán cho Công ty Chị Em Rọt, thu được hơn 5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,9 tỷ đồng, giá trị hàng giả là hơn 5.886 tỷ đồng.

Kẽ hở

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ ra kẽ hở để tội phạm sản xuất hàng giả có thể hoạt động. Theo CQĐT, cơ chế tự công bố, tự chịu trách nhiệm về sản phẩm là thực phẩm bổ sung không bắt buộc doanh nghiệp phải kiểm nghiệm về tiêu chuẩn, chất lượng, hàm lượng, các chất, tính năng, tác dụng trước khi lưu hành sản phẩm.

Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng không thẩm định tiền kiểm, chỉ tiếp nhận hồ sơ tự công bố, kiểm tra tính hợp lệ về mặt thủ tục và lưu trữ để hậu kiểm ngẫu nhiên.

Trường hợp sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố (như thực phẩm chức năng, dinh dưỡng đặc biệt), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hoặc cơ quan chuyên ngành cũng chỉ thẩm định về mặt hồ sơ trước khi cấp giấy tiếp nhận và không có thẩm định chất lượng thực tế nếu hồ sơ giấy tờ đầy đủ.

Cơ chế tự công bố bộc lộ việc thiếu “chốt chặn” kỹ thuật ban đầu để sàng lọc những hồ sơ bất thường; việc công khai dữ liệu tự công bố cũng chưa được thực hiện đầy đủ để kiểm tra giám sát; phân cấp quản lý hồ sơ công bố gây phân tán thông tin, dẫn đến nhiều đối tượng chỉ kiểm nghiệm qua loa vài chỉ tiêu.

Thậm chí, đã có trường hợp các đối tượng thông đồng với các trung tâm kiểm nghiệm được cấp phép để mua bán phiếu thử nghiệm với kết quả "đẹp", nhằm hợp thức hóa hồ sơ và đưa ra thị trường các sản phẩm không đúng tiêu chuẩn công bố, cũng như sai lệch thông tin trên nhãn mác và bao bì.

Thực tế, cơ quan quản lý chỉ phát hiện đến sai phạm sau khi sản phẩm lưu thông và chỉ khi người dân tố giác, báo tin đến cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến sức khỏe người tiêu dùng bị lâm vào tình trạng rủi ro khi sử dụng sản phẩm trong thời gian dài đến khi bị phát hiện.