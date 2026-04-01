Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án ''Sản xuất hàng giả là thực phẩm, Trốn thuế'' xảy ra tại Công ty CP Asia Life (viết tắt là Công ty Asia) và một số doanh nghiệp có liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố nhóm bị can thuộc Công ty Asia gồm: Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Phạm Hồng Vy (Giám đốc), Từ Kiên Trung (Giám đốc nhà máy), Phạm Thị Diễm Trinh (nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm), Trương Thị Lê (cựu Trưởng phòng đảm bảo và kiểm tra chất lượng), Trần Thị Lê Thu (cựu Trưởng phòng sản xuất), Lê Thị Thu Hiền (nhân viên kế hoạch, Phòng kế toán) và Nguyễn Thị Hồng Phượng (Kế toán trưởng) về các tội ''Trốn thuế'' và ''Sản xuất hàng giả là thực phẩm''.

Theo kết luận điều tra, Phong cùng với Vy đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Asia, trong đó trực tiếp chỉ đạo Trinh lập công thức sản xuất các sản phẩm.

Trinh cũng được chỉ đạo phối hợp với Lê để lập hồ sơ tự công bố sản phẩm rồi chuyển cho Thu tổ chức sản xuất sản phẩm.

Quá trình sản xuất thực tế, Phong chỉ đạo lập lệnh sản xuất kiêm phiếu xuất kho nguyên vật liệu, đưa không đủ khối lượng và tỷ lệ một số thành phần nguyên liệu như đã nêu trong bản tự công bố sản phẩm (tỷ lệ dưới 70%) đối với 4 sản phẩm.

Bốn sản phẩm thực phẩm bổ sung gồm SuperGreens Gummies (còn gọi là "kẹo Kera"), Green Nutrition organic Kale, Kombutea Slim+, Mequib Happii Gummies đều đã được cơ quan giám định kết luận là hàng giả.

Số hàng giả này được xác định có tổng trị giá hơn 6,6 tỷ đồng, trong đó các bị can thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng.

Sản phẩm ''kẹo Kera'' được xác định là hàng giả.

Để đối phó với cơ quan chức năng và che giấu hành vi phạm tội, Phong cùng Vy đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ sản xuất thực tế cho phù hợp với hồ sơ công bố sản phẩm. Hành vi của Phong đã cấu thành tội ''Sản xuất hàng giả là thực phẩm'', với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Cơ quan điều tra chỉ ra rằng, với vai trò là giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty Asia, Vy còn chỉ đạo Phượng sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng, đồng thời không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu đối với số tiền hơn 16 tỷ đồng trong các năm 2023 và 2024.

Việc làm trên của các bị can nhằm trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,3 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, với vai trò là Trưởng phòng đảm bảo và kiểm tra chất lượng, bị can Lê có trách nhiệm xây dựng quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và ký duyệt lệnh sản xuất kiêm phiếu xuất kho nguyên vật liệu.

Lê biết rõ tỷ lệ và khối lượng một số thành phần trong công thức sản xuất thực tế cũng như nguyên liệu đầu vào sử dụng thấp hơn nhiều so với hồ sơ công bố, nhưng vẫn cung cấp thông tin theo chỉ đạo của Phong và Vy để lập hồ sơ công bố sản phẩm sai lệch so với công thức thực tế.

Lê còn trực tiếp ký duyệt hồ sơ sản xuất các sản phẩm có khối lượng, tỷ lệ một số thành phần nguyên liệu đầu vào thấp hơn hồ sơ công bố (dưới 70%). Do đó, Lê bị xác định giúp sức cho Phong và Vy sản xuất 4 sản phẩm là hàng giả.