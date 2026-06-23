Các cơ quan tình báo thuộc liên minh Ngũ Nhãn (Five Eyes) vừa đưa ra một tuyên bố chung hiếm hoi, cảnh báo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) quyền năng, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công mạng tàn phá nhằm vào các chính phủ và doanh nghiệp, chỉ còn cách thế giới vài tháng nữa. Liên minh này đồng thời thúc giục các nhà lãnh đạo phải "hành động ngay lập tức".

Chính phủ Mỹ yêu cầu đình chỉ quyền tiếp cận mô hình Fable 5 của Anthropic đối với "công dân nước ngoài" vào tháng 6 này. Ảnh: Zuma Press

Trong tuyên bố phát đi vào tối muộn ngày 22/6 (giờ Sydney), liên minh nhận định dù AI "giúp cải thiện khả năng phòng thủ không gian mạng theo thời gian, công nghệ này cũng đẩy nhanh tốc độ, quy mô và mức độ tinh vi của các mối đe dọa an ninh mạng".

"Các mô hình AI tiên tiến được dự báo sẽ vượt xa kỳ vọng hiện tại của ngành, làm thay đổi căn bản cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ mạng. Cột mốc thời gian không còn tính bằng năm, mà chỉ còn tính bằng tháng", cảnh báo của Five Eyes nhấn mạnh. "Trong bối cảnh này, khả năng phục hồi an ninh mạng là yếu tố sống còn để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, niềm tin thị trường và giá trị lâu dài".

Các cơ quan an ninh mạng cho biết những bước nhảy vọt của các mô hình AI đồng nghĩa với việc rào cản đối với kẻ xấu sẽ bị hạ thấp, trong khi tốc độ và độ phức tạp của các cuộc tấn công lại tăng lên. Do đó, thế giới cần một "phản ứng toàn diện từ mọi tổ chức và toàn xã hội".

"Rủi ro an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật thuần túy. Đây là rủi ro cốt lõi của doanh nghiệp và là trách nhiệm của ban lãnh đạo", tuyên bố nêu rõ.

Các mô hình AI tạo sinh hiện nay là những công cụ cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng tự động tìm kiếm lỗ hổng trong các hệ thống an ninh mạng, khai thác chúng, hoặc ngược lại, có thể vá các lỗ hổng đó.

Bà Olivia Shen, chuyên gia về an ninh quốc gia và AI tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Sydney, nhận định: "Điểm khác biệt của các mô hình AI mới nhất là chúng rất giỏi trong việc tự tạo ra các công cụ khai thác lỗ hổng".

Dù tuyên bố của Five Eyes không chỉ đích danh bất kỳ mô hình hay công ty AI nào, giới công nghệ toàn cầu hiện đều đổ dồn sự chú ý vào các công cụ cao cấp của Anthropic.

Một trong những sản phẩm mới nhất của hãng công nghệ lớn này là Fable 5, phiên bản được cho là "thân thiện với cộng đồng" hơn của Mythos - mô hình AI siêu mạnh được phát hành đầu năm nay. Mythos có khả năng phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống mạng, nhưng hiện chỉ được cung cấp cho các tổ chức và công ty đã qua kiểm duyệt kỹ lưỡng vì lo ngại bị lạm dụng.

Cả hai mô hình này của Anthropic đều đã bị chính phủ Mỹ đình chỉ quyền tiếp cận đối với "công dân nước ngoài" vào tháng 6 này, theo khuyến nghị từ các cơ quan an ninh quốc gia.

Chuyên gia Shen cho biết, dù thế giới đang tập trung vào bước đi tiếp theo của Anthropic, nhiều mô hình AI mạnh mẽ khác có thể cũng sắp xuất hiện. "Chúng ta phải lường trước rằng một Mythos hay Fable tiếp theo đang ở ngay trước mắt. Chúng ta mới chỉ thấy những gì được công bố, nhưng có thể các mô hình tiên tiến tương tự đang được phát triển bởi các quốc gia như Trung Quốc, hoặc các tổ chức và công ty khác".

(Theo The Guardian)