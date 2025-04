XEM CLIP:

Ngày 10/4, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp tài xế vượt đèn đỏ 2 lần khiến người đi đường bức xúc.

Theo đó, vào khoảng 12h13 ngày 7/4, xe đầu kéo kéo theo rơ mooc di chuyển trên giao lộ Điện Biên Phủ với Lý Thái Tổ (thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì gặp đèn đỏ.

Tuy nhiên, tài xế không dừng lại mà điều khiển xe vượt qua giao lộ, lấn qua làn đường dành cho phương tiện khác. Tiếp đó, khi đến giao lộ đường Điện Biên Phủ và N12 (cũng thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một), chiếc xe vẫn cũng ngang nhiên vượt qua giao lộ trước sự ngỡ ngàng của dòng xe đang dừng chờ đèn.

Toàn bộ quá trình này được camera hành trình của một phương tiện ghi lại, cung cấp cho cơ quan chức năng.

Tài xế Đ. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được tài xế và phương tiện nên mời đến trụ sở để làm việc. Theo đó, tài xế có hành vi vi phạm nói trên là T.Q.Đ. (SN 1986, quê Quảng Bình).

Làm việc với công an, tài xế này nêu lý do là “đang gấp chở hàng và chờ đèn đỏ lâu”, do đó đã điều khiển xe vượt đèn đỏ 2 lần liên tiếp.

Với các vi phạm nêu trên, Phòng CSGT đã tham mưu xử phạt với tài xế Đ. tổng số tiền 43 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.