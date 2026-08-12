Khi thẻ bị nuốt hoặc kẹt tại máy ATM

- Ngay lập tức ghi lại số seri của máy ATM (thường được dán trên thân máy), địa điểm, thời gian xảy ra sự cố và tên ngân hàng quản lý máy ATM đó (nếu không phải ngân hàng của bạn).

- Gọi điện đến tổng đài hỗ trợ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ của bạn để thông báo sự việc và yêu cầu khóa thẻ tạm thời (nếu cần) để tránh rủi ro. Cung cấp đầy đủ thông tin bạn đã ghi lại.

- Mang theo giấy tờ tùy thân đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của ngân hàng phát hành thẻ để làm thủ tục nhận lại thẻ.

- Lưu ý: Tuyệt đối không cố gắng cạy hoặc tác động mạnh vào máy ATM, điều này có thể làm hỏng máy và gây khó khăn cho việc xử lý sau này.