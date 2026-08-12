Khi thẻ bị nuốt hoặc kẹt tại máy ATM
- Ngay lập tức ghi lại số seri của máy ATM (thường được dán trên thân máy), địa điểm, thời gian xảy ra sự cố và tên ngân hàng quản lý máy ATM đó (nếu không phải ngân hàng của bạn).
- Gọi điện đến tổng đài hỗ trợ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ của bạn để thông báo sự việc và yêu cầu khóa thẻ tạm thời (nếu cần) để tránh rủi ro. Cung cấp đầy đủ thông tin bạn đã ghi lại.
- Mang theo giấy tờ tùy thân đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của ngân hàng phát hành thẻ để làm thủ tục nhận lại thẻ.
- Lưu ý: Tuyệt đối không cố gắng cạy hoặc tác động mạnh vào máy ATM, điều này có thể làm hỏng máy và gây khó khăn cho việc xử lý sau này.
Khi không rút được tiền hoặc giao dịch thất bại
- Đảm bảo số dư đủ để thực hiện giao dịch.
- Xác nhận hạn mức rút tiền/chuyển khoản của loại thẻ bạn đang sử dụng. Nếu vượt hạn mức, hãy thử rút số tiền nhỏ hơn hoặc chờ đến ngày hôm sau.
- Nếu máy ATM bạn đang sử dụng báo lỗi, hãy thử di chuyển đến một máy ATM khác, tốt nhất là của cùng hệ thống ngân hàng phát hành thẻ của bạn.
- Đảm bảo thẻ của bạn không bị cong vênh, trầy xước hoặc hết hạn sử dụng.
- Nếu đã thử các cách trên mà vẫn không được, hãy gọi điện đến tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ kiểm tra tình trạng thẻ và tài khoản.
Khi thẻ bị khóa
- Nếu bạn nhớ mã PIN chính xác, hãy mang CCCD đến chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng phát hành thẻ để yêu cầu mở khóa. Một số ngân hàng cho phép mở khóa qua tổng đài hoặc ứng dụng di động sau khi xác minh danh tính.
- Nếu bạn chủ động khóa thẻ hoặc ngân hàng khóa thẻ vì lý do bảo mật, hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được hướng dẫn quy trình mở khóa hoặc làm lại thẻ mới.
Khi thẻ hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng
- Đối với thẻ hết hạn hoặc bị hỏng chip/dải từ, bạn cần đến chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng phát hành thẻ để làm thủ tục cấp lại thẻ mới.
- Hỏi rõ về các khoản phí liên quan đến việc làm lại thẻ (nếu có).