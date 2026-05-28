Xe rộng, chạy khỏe, khách đi xa đỡ mệt

Trước đây, khi chọn MPV chạy dịch vụ, anh Minh Tuấn (TP.HCM) thường ưu tiên các mẫu xe xăng cấu hình đơn giản, chi phí đầu tư thấp và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, khi nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, nhất là nhóm khách gia đình hoặc khách đi liên tỉnh, các tiêu chí rộng rãi, êm ái và chỉn chu về hình thức trở thành yêu cầu quan trọng. Đó là lý do anh chuyển sang Limo Green.

Mẫu MPV điện của VinFast có trục cơ sở lên tới 2.840 mm. So với nhiều mẫu MPV xăng phổ thông đang chạy dịch vụ, thông số này giúp Limo Green có khoang cabin rộng rãi hơn, nhất là ở các hàng ghế sau. Lợi thế này đặc biệt hữu ích với nhóm khách đi gia đình hoặc hành khách mang nhiều hành lý.

“Trước đây dùng xe 7 chỗ chạy xăng thì phải chấp nhận xe nóng, chật, hàng ghế ba chủ yếu chỉ ngồi tạm được quãng ngắn. Còn với Limo Green, khách đi xa thoải mái hơn nhiều. Có hôm tôi chạy tuyến TP.HCM - Vũng Tàu, khách hết lời khen xe êm và đỡ mệt hơn”, anh Minh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Minh Tuấn, khoảng sáng gầm 180 mm giúp anh yên tâm hơn khi đi qua nhiều điều kiện đường sá, từ khu vực đồi núi Tây Nguyên đến các tuyến cao tốc khu vực Đông Nam Bộ.

Bên cạnh không gian, khả năng vận hành là điểm được nhiều tài xế đánh giá cao với mô-tơ điện cho công suất tối đa 150 kW cùng mô-men xoắn 280 Nm. Theo anh Quốc Huy, một tài xế công nghệ tại Hà Nội, phản hồi tức thời của mô-tơ điện tạo khác biệt lớn so với nhiều mẫu MPV xăng, vốn cần đạt dải tua nhất định mới phát huy sức mạnh. Khi chạy đường dài, độ êm của xe điện cũng giúp tài xế và hành khách bớt mệt hơn.

“Xe điện có cái hay là tăng tốc rất nhẹ và mượt. Khi chở đủ khách vẫn không bị ì hay tạo tiếng gằn khó chịu như nhiều xe xăng trước đây tôi từng chạy. Đi phố đông hay cần vượt xe đều thoải mái”, anh Huy nhận xét.

Tối ưu chi phí, gia tăng lợi nhuận

Bên cạnh thiết kế và trải nghiệm, khả năng tối ưu chi phí vận hành là lợi thế lớn của Limo Green trong mắt nhiều tài xế dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động phức tạp.

Với Limo Green, chính sách miễn phí sạc 10 lần/tháng đến ngày 10/2/2029 cùng quãng đường tối đa 450 km/lần sạc đầy giúp tài xế tiết kiệm khoản chi cho năng lượng.

“Trước đây mỗi ngày tôi có thể mất hơn nửa triệu đồng tiền xăng. Chạy Limo Green, phần tiết kiệm được gần như chuyển thành lợi nhuận thực tế”, anh Thanh Tùng, tài xế dịch vụ tại Đồng Nai chia sẻ.

Lợi thế này càng rõ rệt hơn khi tài xế đăng ký tham gia Green SM Platform. Theo anh Quốc Huy, với chính sách hiện tại, anh có thể hưởng mức chia sẻ doanh thu lên tới 90%, đồng thời được miễn phí sạc không giới hạn.

“Tiền nhiên liệu gần như bằng không vì được miễn phí sạc, chi phí bảo dưỡng lại rất phải chăng nên tôi hoàn toàn tập trung lái xe “cày” tiền. Tôi mua xe trả góp, lãi suất chỉ khoảng 7%/năm trong 3 năm đầu, nếu chăm chỉ chạy và tiết kiệm, tôi có thể hoàn vốn được trong khoảng 1,5 năm”, anh Huy tính toán.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ trả góp, khách hàng thanh toán trực tiếp 100% cũng có thể tối ưu chi phí sở hữu nhờ các chính sách hỗ trợ cùng lúc. Cụ thể, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” đang đưa ra mức ưu đãi 6% giá trị xe. Bên cạnh đó, trong giai đoạn từ nay đến hết tháng 5, các khách hàng mang xe xăng đổi lấy xe điện sẽ nhận được hỗ trợ thêm 3% giá trị xe. Từ ngày 28/5 đến ngày 31/5, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, VinFast triển khai chương trình “Mầm non Xanh” với ưu đãi 2% giá bán cho Limo Green. Kết hợp cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ của Chính phủ, giá lăn bánh của mẫu MPV nhà VinFast chỉ còn hơn 640 triệu đồng.

Trong bối cảnh thị trường dịch vụ vận tải đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, Limo Green trở thành một phương án đầu tư sinh lời “siêu tốc” cho các tài xế, đồng thời tạo ra những trải nghiệm đi lại tích cực cho hành khách.

Bích Đào