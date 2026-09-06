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U20 Việt Nam bước vào trận cuối bảng C gặp U20 Iran trong tình thế không còn đường lùi. Hai thất bại liên tiếp trước Triều Tiên và Palestine khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi buộc phải giành chiến thắng nếu muốn níu giữ hy vọng đi tiếp tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Nhiệm vụ này không hề đơn giản khi Iran vẫn là đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp. Đội bóng Tây Á cũng cần một kết quả thuận lợi để bảo vệ vị trí của mình, nên khó có chuyện nhập cuộc thận trọng chỉ để chờ đợi.

Với U20 Việt Nam, điều cần cải thiện nhất là hiệu quả ở những tình huống quyết định. Trước Palestine, đội chủ nhà tạo ra không ít cơ hội nhưng thiếu chính xác ở khâu dứt điểm và phải trả giá bởi những sai sót phòng ngự. Gặp Iran, khoảng trống để sửa sai sẽ còn ít hơn.

U20 Việt Nam vì thế cần chơi chủ động, duy trì tốc độ và đặc biệt phải chắt chiu cơ hội. Đây không chỉ là trận đấu quyết định số phận tại vòng loại, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh của các cầu thủ trẻ khi bị đặt vào sức ép phải thắng.