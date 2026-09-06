Trận thua đầy tiếc nuối 1-2 trước U20 Palestine khiến U20 Việt Nam đứng cuối bảng C với 0 điểm. U20 Triều Tiên đang dẫn đầu với 6 điểm, trong khi U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm.

Với cục diện hiện tại, U20 Việt Nam không còn quyền tự quyết giành vé đi tiếp. Dù vậy, cơ hội tham dự VCK U20 châu Á 2027 vẫn chưa khép lại với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

U20 Việt Nam cần thắng U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên ở lượt trận cuối, đồng thời chờ U20 Triều Tiên đánh bại U20 Palestine. Đây là nhiệm vụ khó với đội chủ nhà, nhưng ở tình cảnh không còn gì để mất, các cầu cầu thủ trẻ đang rất quyết tâm lách qua khe cửa hẹp để góp mặt ở VCK U20 châu Á 2027.

U20 Việt Nam làm tất cả để có hy vọng đi tiếp. Ảnh: Đức Anh

Cơ hội vẫn còn, nhưng điều quan trọng là U20 Việt Nam cần làm tốt nhất trong trận đấu quyết định với U20 Iran. Ở hai trận trước, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi bộc lộ nhiều vấn đề về khâu tổ chức phòng ngự, thoát pressing, chuyển đổi trạng thái và dứt điểm.

Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ Việt Nam bị nôn nóng ở những tình huống cần phải có cái đầu lạnh. Quang Kiệt và các đồng đội phải thi đấu bản lĩnh hơn, tỉnh táo hơn khi đối thủ ở lượt trận cuối được đánh giá cao và cũng đang rất cần chiến thắng để giành vé đi tiếp.

Trước U20 Iran có ưu thế về thể hình, thể lực, U20 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác là chơi tấn công để ghi bàn. Hy vọng với việc rút ra bài học ở hai trận đấu trước, cùng lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi sẽ hoàn thành mục tiêu.

Trận U20 Việt Nam vs U20 Iran lăn bóng vào lúc 19h ngày 6/9 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

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