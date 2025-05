Lisa tạo dáng tại Met Gala 2025.

Cùng với Halle Berry, Lisa là một trong những ngôi sao nữ gây bàn tán nhiều nhất tại sự kiện Met Gala 2025 vì mặc quá táo bạo. Lisa mặc đồ của Louis Vuitton với vải hoạ tiết xuyên thấu. Tuy nhiên, điều gây bàn tán nhất không phải nhan sắc của cô mà là Lisa chỉ đi tất xuyên thấu thay vì mặc quần khiến nữ ca sĩ để lộ nội y trên thảm đỏ.

Trong lúc dư luận đang "soi" trang phục được cho là thiếu tinh tế của Lisa, Vogue đã tung đoạn clip hậu trường dài 5 phút ghi lại quá trình thử đồ lần cuối cùng của nữ ca sĩ với sự xuất hiện của Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams.

Lisa chia sẻ rất lo lắng trong lần đầu tiên bước trên thảm đỏ của Met Gala, nói lý do vì sao cô không mặc quần hay vì sao lại chọn túi xách màu đen thay vì màu vàng mình thích cũng như các phụ kiện sao cho ăn nhập với trang phục. Nữ ca sĩ cũng trầm trồ trước loại vải cao cấp dập hoạ tiết hình mặt người cực kỳ tinh tế và yêu cầu ống kính zoom vào.

Lisa nói trước ống kính: "Tôi có thể mặc quần nhưng chúng ta liệu có muốn làm vậy không? Chúng ta có nên thử nghiệm những điều điên rồ, thú vị hơn không?". Trên Instagram có hơn 106 triệu người theo dõi, Lisa chia sẻ rất vinh dự khi lần đầu dự Met Gala với trang phục của Louis Vuitton để tôn vinh tác phẩm nghệ thuật của Henry Taylor do Pharrell Williams thiết kế.

Pharrell Williams trao đổi với Lisa về thiết kế cô đang mặc.

Chủ đề dress code của Met Gala năm nay là Tailored for You (May đo cho bạn) được lấy cảm hứng từ triển lãm thời trang Superfine: Tailoring Black Style được trưng bày tại Bảo tàng Metropolitan mùa hè 2025. Triển lãm này tôn vinh những kỹ thuật may đo truyền thống được phát triển trong cộng đồng người da màu.

Pharrell Williams nói trang phục anh thiết kế cho Lisa đúng tinh thần của chủ đề Met Gala năm nay và thiết kế trên người Lisa là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ bởi lớp ren tái hiện chi tiết một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ người Mỹ Henry Taylor.

