Livestream là một hành vi phổ biến trên mạng xã hội trong nhiều năm vừa qua, đặc biệt là trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube.

Phát trực tiếp (livestream) nội dung, hình ảnh hoặc hành vi không phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội trên không gian mạng có thể bị phạt lên đến 20 triệu đồng. Ảnh minh hoạ: unsplash

Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay, rất nhiều người livestream vô tư đưa các nội dung “bẩn”, nội dung trái với thuần phong mỹ tục, không chuẩn mực văn hoá, đạo đức xã hội lên không gian mạng.

Có thể kể đến những phiên livestream mà ở đó chủ kênh đưa ra các nhận xét mang tính phân biệt vùng miền, xúc phạm nhân phẩm người khác, chửi bới, dùng các từ ngữ tục tĩu, khiêm dâm…

Đã đến lúc, không phải lên mạng muốn nói gì cũng được, khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bắt đầu có hiệu lực từ 19/8.

Đáng chú ý tại điều 15 về hành vi vi phạm quy định phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử xâm phạm trật tự xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phát trực tiếp (livestream) nội dung, hình ảnh hoặc hành vi không phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội trên không gian mạng.

Bên cạnh bị xử phạt, người livestream cũng buộc gỡ, xóa thông tin đối với các hành vi vi phạm do mình gây ra.