Thoả thuận hợp tác này cho thấy sự đồng điệu trong tầm nhìn và hoạt động của hai bên - cùng hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển cộng đồng kiến trúc Việt Nam sáng tạo, đoàn kết, bền vững, đồng thời củng cố vị thế tiên phong của LIXIL Việt Nam. Công ty không chỉ chú trọng sản xuất và kinh doanh mà còn cam kết đồng hành, hỗ trợ và khởi tạo nhiều chương trình ý nghĩa, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng kiến trúc sư trên cả nước.

Đại diện hai bên ký thỏa thuận hợp tác chiến lược. Ảnh: LIXIL Việt Nam

Trong suốt những năm qua, hai bên đã xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt và hiệu quả, cùng nhau đồng hành trong nhiều sự kiện và hoạt động ý nghĩa. Mối quan hệ này phát triển dựa trên sự tin tưởng và một tầm nhìn chung, đó là xây dựng một cộng đồng kiến trúc bền vững, đoàn kết, sáng tạo - cơ sở tiên quyết để kiến tạo không gian sống tốt đẹp hơn cho người Việt.

Lễ ký kết không chỉ là một nghi thức, mà còn là một bước phát triển mới cho mối quan hệ bền chặt của hai bên, mở ra giai đoạn mới chặt chẽ và toàn diện hơn. LIXIL Việt Nam mong muốn mối quan hệ đồng hành giữa Hội và LIXIL Việt Nam ngày càng chặt chẽ, đặc biệt trong việc phát triển các chương trình hướng tới cộng đồng như LIXIL ALP, Talent Match và các sáng kiến liên quan. Khởi xướng từ năm 2016 dưới sự bảo trợ của Hội, LIXIL ALP (LIXIL Architecture Leader Perspective) đã tạo ra nhiều giá trị thiết thực và được cộng đồng đón nhận tích cực.

LIXIL Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài với Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Theo đó, INAX, một trong những thương hiệu chủ chốt của LIXIL, sẽ đóng vai trò là nhà tài trợ và là thương hiệu hiện diện trong các hoạt động của Hội. LIXIL đánh giá cao những giá trị thiết thực mà các chương trình của Hội mang lại, và tự hào khi được góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng kiến trúc sư.

Ông Uchidate Katsuaki - Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng với việc đồng hành chiến lược cho một tầm nhìn chung, LIXIL Việt Nam và Hội KTS Việt Nam sẽ ngày càng đem đến nhiều giá trị thực tiễn hơn nữa của cộng đồng, xứng đáng với vai trò tiên phong trong các lĩnh vực của hai bên.”

Ông Uchidate Katsuaki - Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LIXIL Việt Nam

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, với hệ thống sản phẩm đa dạng và các chương trình như LIXIL ALP, LIXL Talent Match,... LIXIL đã mang đến nhiều sân chơi bổ ích cho giới kiến trúc sư Việt Nam. Những hoạt động này giúp cộng đồng kiến trúc mở rộng kiến thức, tăng cường kết nối và hiểu rõ hơn về định hướng xây dựng cuộc sống bền vững của LIXIL. Hội Kiến trúc sư cũng bày tỏ niềm trân trọng đối với sự đồng hành của LIXIL Việt Nam và thương hiệu INAX trong suốt chặng đường dài thông qua nhiều chương trình và hoạt động. Trên tinh thần đối tác chiến lược, Hội kỳ vọng sự phối hợp giữa hai bên sẽ ngày càng hiệu quả, đóng góp thiết thực cho đời sống của người dân.

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn chia sẻ góc nhìn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ảnh: LIXIL Việt Nam

Tại lễ ký kết, hai bên đã thống nhất thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược trên nhiều phương diện, với trọng tâm là củng cố và phát triển LIXIL ALP. Chương trình này sẽ tiếp tục là nền tảng hàng đầu để các chủ đầu tư, kiến trúc sư, hiệp hội và chuyên gia chung tay kiến tạo không gian sống tiện nghi và bền vững cho người Việt.

Kết thúc phần lễ, đoàn đại biểu đã dành thời gian tham quan Trung tâm Trải nghiệm LIXIL (LIXIL Experience Center - LEC) - không gian trưng bày các dòng sản phẩm cao cấp của INAX và GROHE. Với diện tích lên tới 1000m², kết hợp hài hòa giữa thiết kế sáng tạo, công nghệ tiên tiến và dịch vụ mang đậm tinh thần Omotenashi của Nhật Bản, LEC không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là nguồn cảm hứng cho các kiến trúc sư, các đơn vị phát triển và khách hàng đang tìm kiếm giải pháp nâng tầm không gian sống.

Đoàn đại biểu của Hội Kiến trúc sư Việt Nam tham quan và tìm hiểu các sản phẩm tại LEC. Ảnh: LIXIL Việt Nam

Kết thúc hành trình tham quan, đoàn dừng chân tại khu trưng bày sản phẩm INAX, nơi diễn ra hoạt động trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Nhật Bản. Tại đây, các kiến trúc sư đã có dịp khám phá nét đẹp của xứ sở mặt trời mọc, đồng thời cảm nhận sâu sắc triết lý của LIXIL và thương hiệu INAX. Triết lý ấy thể hiện qua từng sản phẩm, là sự hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ, giữa truyền thống và đổi mới. Chính nhờ định hướng này, INAX đã trở thành thương hiệu thiết bị phòng tắm hàng đầu thị trường tại Việt Nam, đồng hành cùng hàng triệu gia đình trên hành trình kiến tạo không gian sống tiện nghi và bền vững.

Bích Đào