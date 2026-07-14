Chất lượng quản lý vận hành - "thước đo" mới của bất động sản cao cấp

Cùng với sự phát triển của phân khúc bất động sản hạng sang, kỳ vọng của khách hàng cũng ngày càng khắt khe hơn. Một dự án không chỉ được đánh giá qua vị trí, thiết kế hay hệ tiện ích, mà còn ở chất lượng quản lý vận hành sau khi đi vào hoạt động. Đây là yếu tố định hình trải nghiệm sống của cư dân, đồng thời góp phần bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

Bởi vậy, đơn vị quản lý vận hành đang dần trở thành "thước đo" mới, phản ánh đẳng cấp và thịnh vượng bền vững của mỗi dự án.

Quản lý vận hành chuyên nghiệp ngày càng trở thành "thước đo" khẳng định giá trị của bất động sản hạng sang

MHG và triết lý "May đo cao cấp" - dấu ấn riêng của The Parc One

Trong bối cảnh đó, dự án The Parc One lựa chọn MHG đồng hành quản lý vận hành dự án.

Kế thừa hơn 20 năm phát triển của hệ sinh thái, MHG từng bước khẳng định vị thế là đơn vị quản lý chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ cao cấp tại Việt Nam. Với kinh nghiệm quản lý hơn 2.500 phòng nghỉ thuộc 10+ thương hiệu khách sạn, MHG xây dựng hệ quy chuẩn vận hành theo định hướng khách sạn hạng sang, bảo đảm sự chuyên nghiệp và đồng nhất trong mọi quy trình, đồng thời làm nổi bật bản sắc riêng của từng dự án.

MHG từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực quản lý khách sạn và căn hộ cao cấp. Ảnh phối cảnh dự án

Đồng thời, triết lý "May đo cao cấp" cũng là điểm giao thoa giữa MHG và The Parc One. Với MHG, mỗi dự án không chỉ mang một dấu ấn riêng mà còn là sự kết nối hài hòa giữa tiêu chuẩn quốc tế và bản sắc địa phương. Nếu The Parc One theo đuổi chuẩn sống Well-being dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa, thì MHG hiện thực hóa tầm nhìn đó bằng hệ tiêu chuẩn vận hành đẳng cấp được thiết kế riêng. Nhờ vậy, mọi điểm chạm đều được chăm chút nhằm tôn vinh giá trị độc bản và gìn giữ chuẩn sống theo thời gian.

Chuẩn dịch vụ khách sạn cao cấp hoàn thiện giá trị sống tại The Parc One

Tại The Parc One, hệ tiêu chuẩn vận hành của MHG được triển khai đồng bộ trên mọi phương diện, xuyên suốt trong mọi hoạt động quản lý hệ tiện ích Well Club 360, cảnh quan, không gian công cộng đến an ninh, chăm sóc cư dân và vận hành tòa nhà. Mỗi quy trình đều được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn hạng sang, hướng tới sự chuyên nghiệp, nhất quán và chỉn chu, đáp ứng kỳ vọng của cư dân và đội ngũ chuyên gia quốc tế.

Chuẩn vận hành chuyên nghiệp góp phần nâng tầm trải nghiệm tại hệ tiện ích Well Club 360 của The Parc One. Ảnh phối cảnh

Không chỉ duy trì chất lượng dịch vụ mỗi ngày, hệ tiêu chuẩn vận hành còn góp phần gìn giữ chất lượng công trình, tối ưu hiệu quả khai thác và bảo toàn giá trị bất động sản theo thời gian. Đây cũng là nền tảng để The Parc One kiến tạo một điểm đến sống và đầu tư bền vững, nơi tiêu chuẩn khách sạn hạng sang hòa quyện cùng bản sắc riêng của dự án.

Việc lựa chọn MHG không chỉ hoàn thiện mảnh ghép quản lý vận hành của The Parc One, mà còn thể hiện định hướng phát triển một dự án cao cấp, nơi mọi trải nghiệm sống đều được chăm chút theo chuẩn dịch vụ khách sạn và triết lý "May đo cao cấp".

Thông tin liên hệ:

Dự án căn hộ cao cấp The Parc One

Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0868 689 606

Website: https://theparcone.com.vn

Hệ thống đại lý phân phối dự án The Parc One

Công ty Cổ phần Bất động sản BHS: 085 666 3368

Công ty Cổ phần Địa Ốc SGO: 098 316 9908

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hợp Nhất: 034 570 7888

Liên minh Bất động sản Bắc Giang

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Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát: 0981 019 268

Công ty Cổ phần Địa Ốc Landmass: 098 545 2122

Phương Dung