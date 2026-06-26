Kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.528 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (26/6), Hội đồng quay thưởng đã xác định 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 23.459.457.000 đồng (gần 23,5 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay chứa dãy số may mắn 09 - 14 - 31 - 36 - 41 - 45.

Vietlott tìm được khách hàng trúng độc đắc gần 23,5 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền gần 2,35 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 21 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ quay lần thứ 1.528 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, bên cạnh giải Jackpot trị giá gần 23,5 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 25 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.334 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 19.528 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.