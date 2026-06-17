Theo kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 707 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay (17/6), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 tấm vé đã trúng giải độc đắc trị giá 9.985.452.500 đồng (gần 10 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 707 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay là 14 - 19 - 21 - 23 - 27 và số đặc biệt là 05.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 gần 10 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là gần 9 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc trị giá gần 10 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 707 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm được 9 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 76 khách hàng trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 237 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 2.284 khách hàng trúng giải năm trị giá 30.000 đồng/giải và 16.993 người trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng/giải.