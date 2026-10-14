Lisandro Martinez phát biểu dậy sóng, nhắm thẳng vào các sếp bự MU sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ở vòng phân hạng Cúp C1.

Chuỗi kết quả tệ hại của MU dưới thời Michael Carrick tiếp tục khi họ để thua 0-2 Atletico Madrid ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League.

Carrick đã thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát và màn trình diễn của ‘Quỷ đỏ’ phần nào được cải thiện trên sân của đại diện bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Leny Yoro, Bryan Mbeumo (2 lần), Rashford và đội trưởng Bruno Fernandes đều bỏ lỡ những cơ hội đáng kể ở Madrid khiến MU trải qua chuỗi 5 trận không thắng.

Lisandro Martinez không ngần ngại nhắm thẳng vào lãnh đạo MU sau thất bại 0-2 trên sân Atletico. Ảnh: X Fabrizio Romano

Sau trận đấu, trung vệ Lisandro Martinez công khai nhắm thẳng vào lãnh đạo MU, cho rằng chuỗi kết quả tệ của đội nhà là hệ quả của việc không đầu tư đến nơi đến chốn trong việc mua sắm mà người phải chịu trách nhiệm chính là giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox.

“Thất bại hôm nay của MU trước Atletico khiến người ta rất dễ đổ lỗi cho HLV trưởng Michael Carrick, hay các cầu thủ, nhưng chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào bộ phận khác nữa. Nếu không có những thay đổi, MU sẽ gặp vấn đề lớn ở mùa tới".

Trung vệ người Argentina nói thêm: "Mùa trước chúng tôi đã chơi rất hay. Giờ là lúc chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn vào ban lãnh đạo MU, phải mang về thêm nhiều cầu thủ để đội đủ sức đua tranh, bởi vì các đội bóng khác đều mua sắm rầm rộ.

Atletico có một đội hình tuyệt vời và hôm nay họ hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Tôi kỳ vọng MU phải đầu tư nhiều hơn nữa. Tôi mong đợi nhiều hơn từ giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox của chúng tôi.

Thành thật mà nói, bản thân cầu thủ chúng tôi cũng phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng khi bạn muốn xây dựng một đội hình mạnh mẽ để sẵn sàng cho những trận đấu lớn như thế này, thì sự đầu tư, chuẩn bị từ trước là vô cùng quan trọng”.