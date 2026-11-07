Mai Thảo Linh (Lọ Lem), con gái lớn của MC Quyền Linh, thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên Facebook, từ vẻ đẹp ngọt ngào giữa thiên nhiên đến phong cách trẻ trung trong chuyến du lịch Hàn Quốc.

Mới đây, Mai Thảo Linh (Lọ Lem) tiếp tục nhận được sự quan tâm khi đăng tải bộ ảnh mang phong cách cổ tích trên trang Facebook cá nhân. Con gái lớn của MC Quyền Linh lựa chọn chiếc váy hồng phấn, khoe vẻ đẹp dịu dàng giữa khung cảnh cây cối xanh mướt.

Ái nữ nhà Quyền Linh gây thương nhớ bởi nhan sắc ngọt lịm.

Trong loạt ảnh được chia sẻ với dòng chú thích “Lạc giữa miền xanh”, Lọ Lem gây ấn tượng với mái tóc xoăn bồng bềnh, lối trang điểm nhẹ nhàng cùng những biểu cảm tự nhiên trước ống kính.

Cô nàng được khán giả ví như công chúa đời thực.

Trong bộ ảnh khác, không cần trang phục cầu kỳ hay cách tạo dáng quá sắc sảo, Thảo Linh vẫn nổi bật nhờ gương mặt thanh tú và thần thái nhẹ nhàng vốn được nhiều khán giả yêu thích. Bộ ảnh lần này tiếp tục cho thấy sự yêu thích của cô dành cho phong cách nữ tính, đặc biệt bức ảnh trở nên lãng mạn hơn khi chụp tại phong cảnh mùa thu Hàn Quốc.

Lọ Lem gây thương nhớ với bộ ảnh chào thu xinh đẹp và phong cách thời trang độc đáo.

Trước đó, Lọ Lem cũng từng chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Hàn Quốc vào năm 2023, cô nàng được nhận xét trưởng thành và xinh xắn hơn hẳn so với 3 năm trước.

Dù theo đuổi hai phong cách khác nhau, Thảo Linh vẫn giữ được nét ngọt ngào quen thuộc.

Mai Thảo Linh sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1,71m, gương mặt thanh tú và thường được khán giả dành lời khen về ngoại hình. Ngay từ khi còn ở tuổi thiếu niên, cô nàng cùng em gái là Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ) đã được chú ý mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ tại các sự kiện hoặc trong những hình ảnh gia đình đăng tải trên mạng xã hội.

Hiện Thảo Linh theo học tại Đại học RMIT, đồng thời phát triển công việc sáng tạo nội dung và hợp tác quảng bá thương hiệu. Trước đó, cô từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London nhưng quyết định học tập tại Việt Nam để gần gia đình. Không chỉ gây chú ý nhờ xuất thân, Thảo Linh còn sớm có thu nhập riêng. MC Quyền Linh từng tiết lộ con gái bắt đầu kiếm tiền từ năm 18 tuổi, có thể tự trang trải học phí và nhiều nhu cầu cá nhân.

Lọ Lem luôn mang đến hình ảnh nữ tính, dịu dàng:

Ảnh, video: FBNV