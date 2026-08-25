Mai Thảo Linh sinh năm 2006, từ nhỏ đã được chú ý khi thường xuyên xuất hiện bên gia đình. Sở hữu chiều cao 1,71m, càng trưởng thành, cô càng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú và phong cách nữ tính.

Dù được nhiều người kỳ vọng bước chân vào showbiz, Thảo Linh hiện vẫn ưu tiên việc học. Con gái MC Quyền Linh đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học quốc tế ở TP.HCM. Trước đó, cô từng trúng tuyển một trường nghệ thuật danh giá tại Anh nhưng lựa chọn học tập trong nước nhằm gần gũi với gia đình.

Mỗi lần đăng tải những bộ ảnh mới, Thảo Linh luôn là tâm điểm chú ý, cư dân mạng luôn tràn vào phần bình luận 'xin vía' để trở nên khả ái, giỏi giang như cô nàng 20 tuổi này.

Bộ ảnh mới nhất của Lọ Lem với phong cách hoài cổ đang gây xôn xao.

Năm ngoái, Thảo Linh từng gây chú ý khi cùng gia đình mua chiếc ô tô có giá hơn 9 tỷ đồng. Cô cho biết đây là thành quả của cả gia đình sau thời gian làm việc và phấn đấu. Quyền Linh cũng tiết lộ con gái bắt đầu kiếm tiền từ năm 18 tuổi, có thể tự đóng học phí và chi trả nhiều nhu cầu cá nhân.

Không chỉ chuyện học tập và tài chính, đời tư của Thảo Linh cũng từng trở thành chủ đề được bàn luận. Đầu năm 2026, mạng xã hội rộ lên nghi vấn cô đang hẹn hò một chàng trai được cho là xuất thân trong gia đình giàu có. Một số hình ảnh và chi tiết được cư dân mạng chia sẻ khiến từ khóa liên quan đến “bạn trai Lọ Lem” nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chưa được Thảo Linh hay gia đình xác nhận.

Thảo Linh thướt tha, kiều diễm ở tuổi đôi mươi.

Trước những đồn đoán về chuyện tình cảm của con gái, Quyền Linh từng cho biết tôn trọng lựa chọn riêng của các con. Nam MC không muốn áp đặt chuyện yêu đương và cho rằng mỗi người đều cần tự quyết định cuộc sống của mình. Trong khi đó, Thảo Linh gần như giữ im lặng trước những thông tin liên quan đến đời tư.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên xuất hiện với những món đồ giá trị cũng khiến Thảo Linh nhận nhiều luồng ý kiến. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì hình ảnh khá kín tiếng, tập trung vào học tập, công việc quảng cáo và các hoạt động cá nhân.

Cô cho biết chưa có ý định vào ngành giải trí, chỉ muốn tham gia các hoạt động giao lưu với công chúng để dạn dĩ, tự tin hơn. Gia đình Quyền Linh cũng nhiều lần nhấn mạnh mong muốn con gái hoàn thành việc học trước khi quyết định có theo đuổi nghệ thuật hay không.

Khán giả đứng ngồi không yên với vẻ đẹp ngút ngàn của ái nữ nhà MC Quyền Linh.

Sở hữu gần 800 nghìn lượt theo dõi trên Facebook, từ một cô bé được biết đến với danh xưng “con gái Quyền Linh”, Thảo Linh đang dần xây dựng hình ảnh riêng. Với nhan sắc thanh tú, ngoại hình nổi bật, cô nàng luôn là chủ đề bàn tán của khán giả.

Ảnh, video: FBNV