Tối ngày 6/11, liên quan đến hiện tượng chất lỏng màu đỏ như máu phủ kín mặt đường khiến người dân hoang mang tại tỉnh Thái Nguyên, bà Hoàng Thị Minh Thu, Chủ tịch UBND phường Tích Lương cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Cơ quan chức năng xác định, hiện tượng trên xuất phát từ kho trung chuyển bột ôxít sắt của Công ty TNHH Thương mại Hồng Phát Thái Nguyên đặt tại khu vực này.

Kho bãi có diện tích khoảng 1.700 m², nền được đổ bê tông, bao quanh bằng tường rào cao 2,2m. Bột ôxít sắt được công ty này chứa trong các bao tải, tuy nhiên hệ thống thu gom nước thải chưa đảm bảo, dẫn đến tình trạng nước mưa hòa lẫn vào nước thải chảy ra môi trường, làm mặt đường xuất hiện màu đỏ bất thường.

“Công an tỉnh đã lấy mẫu nước và chất thải để giám định. Ngay sau đó, Công ty Hồng Phát đã tiến hành vệ sinh, dọn rửa toàn bộ khu vực kho bãi, tuyến đường qua ga Lưu Xá và đường Việt Bắc, là những nơi bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, công tác dọn dẹp cơ bản đã được doanh nghiệp hoàn tất”, bà Thu cho biết thêm.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho bãi của Công ty TNHH Thương mại Hồng Phát Thái Nguyên.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Hồng Phát Thái Nguyên cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến nguồn gốc hàng hóa và bãi tập kết, đồng thời niêm phong, vận chuyển toàn bộ lượng bột ôxít sắt đến khu vực kho bãi đảm bảo an toàn hơn.

UBND phường Tích Lương và các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục kiểm tra điều kiện hoạt động, nguồn gốc hàng hóa của doanh nghiệp. Kết quả quan trắc môi trường sẽ là căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyến đường gần khu vực ga Lưu Xá đổi thành màu đỏ khi bị lớp chất lỏng phủ kín, một số vị trí đọng thành vũng. Ảnh chụp ngày 2/11

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, vào tối ngày 1/11, người dân sinh sống quanh khu vực đường ga Lưu Xá (phường Tích Lương) phát hiện nước mưa trên mặt đường có màu đỏ bất thường, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe. Một số người đã ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội và gửi phản ánh đến chính quyền địa phương.