1. Món lẩu cá nào ở miền Tây được Taste Atlas xếp hạng 53/57 món ăn từ cá ngon nhất thế giới?
-
Lẩu cá linh, bông điên điển
0%
- Lẩu cá kèo lá giang0%
- Lẩu cá bông lau0%
- Lẩu cá thác lác0%Chính xác
Năm 2024, lẩu cá linh, bông điên điển được Taste Atlas xếp hạng 53/57 món ăn từ cá ngon nhất thế giới.
Cá linh là loại các đặc sản miền Tây, có thân hình nhỏ, chỉ bằng ngón tay người lớn.
Một trong những món ăn nổi tiếng nhất từ cá linh chính là lẩu cá linh, bông điên điển. Bà con miền Tây thường truyền tai nhau câu: "Canh chua điên điển cá linh/ Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon".
Ảnh: Cá linh là đặc sản miền Tây được ưa chuộng
2. Loại cá nào ở miền Tây có thể kêu tiếng "éc éc"?
-
Cá hô
0%
- Cá tai tượng0%
- Cá dứa0%
- Cá heo0%Chính xác
Cá heo miền Tây (còn gọi là cá heo nước ngọt) là sản vật nổi tiếng thường xuất hiện vào mùa nước nổi (khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch) tại một số địa phương như Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau…
Loại cá này có kích thước nhỏ cỡ 3 đầu ngón tay, thân dẹt, màu xanh nhạt, da trơn láng, còn đuôi và vây nổi bật với màu cam. Khi bị bắt lên khỏi mặt nước, chúng cũng có thể phát ra tiếng “éc éc” đặc trưng nên được gọi là cá heo.
Loại cá này có thể chế biến thành nhiều món ngon như nướng muối ớt, nấu canh chua… nhưng được ưa chuộng hơn cả là món cá heo kho tộ.
3. Đặc sản miền Tây nào dưới đây được Tổ chức kỷ lục Châu Á xác lập giá trị ẩm thực của châu Á?
-
Lẩu mắm U Minh
0%
- Lẩu cá kèo lá giang0%
- Lẩu cá linh0%
- Lẩu cá bông lau0%Chính xác
Dù món này phổ biến ở nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nhưng hương vị lẩu mắm U Minh vẫn có đặc trưng riêng, thu hút du khách gần xa.
Cuối năm 2022, lẩu mắm U Minh (tỉnh Cà Mau) là một trong 11 đặc sản của Việt Nam được Tổ chức kỷ lục Châu Á xác lập giá trị ẩm thực của châu Á. Trước đó, lẩu mắm U Minh lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam.
Tuy nghe tên "mặn đắng mặn chát" nhưng món ăn này là sự tổng hòa của các loại nguyên liệu như mắm cá, các loại cá đồng, nước dừa tươi, ăn kèm với rất nhiều loại rau "trời cho" ở rừng U Minh trù phú. Hương vị món ăn đậm đà, hấp dẫn.
Ảnh: Page Cà Mau
4. Khu chợ nào được mệnh danh "vương quốc mắm" của miền Tây?
-
Chợ Vị Thanh, Cần Thơ
0%
- Chợ nổi Long Xuyên, An Giang0%
- Chợ Châu Đốc, An Giang0%
- Chợ Cái Răng, Cần Thơ0%Chính xác
Chợ Châu Đốc không chỉ được biết đến với vẻ đẹp cổ kính mà còn nổi tiếng chuyên bán các mặt hàng mắm ở miền Tây.
Chợ nằm ngay trung tâm thành phố Châu Đốc cũ (tỉnh An Giang), sát biên giới Campuchia. Người dân vẫn thường gọi với cái tên thân thương "vương quốc mắm".
Các gian hàng nối tiếp nhau thành dãy, với đủ loại mắm như: cá lóc, cá linh, cá chốt, cá sặc… Mắm đặt trong lọ, thau và điểm đặc biệt là được “chất cao như núi”.
-
Xem thêm về:
-
Đặc sản Cà Mau
-
đặc sản miền Tây
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Chợ nổi Long Xuyên, An Giang
- Lẩu cá kèo lá giang
- Cá tai tượng
- Lẩu cá kèo lá giang