Chính xác

Con sam (hay còn gọi là cua móng ngựa) là loại động vật giáp xác có thân tròn dẹt, thoạt nhìn giống chiếc mũ sắt, phần mai rất dày và cứng như vỏ cua. Chúng có 4 mắt và 16 chân ẩn giấu dưới bụng. Đuôi có gờ với đầu nhọn hình tam giác rõ nét.

Tại Việt Nam, sam được tìm thấy nhiều nhất ở một số vùng biển như Cát Bà (Hải Phòng) hay Hạ Long, Quảng Yên (Quảng Ninh). Trong đó, sam ở Quảng Ninh phổ biến hơn cả với sản lượng khai thác lớn và thịt sam đạt giá trị thương phẩm cao.

Khi khai thác sam, ngư dân thường đánh bắt theo đôi. Nếu chỉ có một con dính lưới, họ sẽ thả nó về biển. Bởi vậy, dân gian có câu “dính như sam”, ngụ ý về tập tính sống kết đôi của chúng.

Ảnh: Sang Doan Dang