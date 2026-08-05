Chính xác

Cây đài hái (còn có tên khác là du qua, dây mỡ lợn, then hái, dây sén, mác kịnh) mọc tự nhiên trong rừng, được phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Kạn, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên…

Ngoài lá và thân dùng làm dược liệu, quả của loại cây này còn được tận dụng làm thức ăn, xem như đặc sản trời ban.

Quả đài hái có kích thước tương đối lớn. Bên trong có phần thịt trắng, mềm như cùi bưởi và nhiều hạt to, chứa ngập dầu.

Tỷ lệ dầu trong hạt đài hái có thể đạt tới 60-65%. Nếu làm chín, hạt tiết ra phần dầu hơi đặc, màu vàng nhạt, không mùi, không vị nhưng béo ngậy gần giống mỡ lợn.

Bởi vậy mà ở nhiều địa phương, người ta còn gọi đài hái là quả mỡ lợn, dùng làm thực phẩm thay thế mỡ lợn và dầu ăn.

Ảnh: Mai Tây Bắc