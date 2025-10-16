Bên cạnh âm nhạc bùng nổ, khách hàng còn có cơ hội trúng iPhone 17 Pro Max mỗi ngày và tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Bùi Lan Hương, Thuỳ Chi, Bảo Anh, Lâm Bảo Ngọc thổi bùng không khí sự kiện

Mở màn cho chuỗi sự kiện, Bùi Lan Hương đã "đốt cháy" sân khấu tại GO! Bạc Liêu (12/10) với phong cách quyến rũ, ma mị nhưng không kém phần tinh tế. Cùng ngày, Lâm Bảo Ngọc mang đến làn gió mới tại GO! Ninh Thuận với những màn trình diễn đầy nội lực và mạnh mẽ, khiến khán giả bùng nổ cảm xúc từ những nốt nhạc đầu tiên.

Nữ ca sĩ Bùi Lan Hương khuấy động không khí tại Go! Bạc Liêu tối 12/10. Ảnh: PNJ.

Lâm Bảo Ngọc mang đến không gian âm nhạc tràn đầy cảm xúc. Ảnh: PNJ.

Tiếp nối chuỗi cảm xúc đó, sự kiện sẽ tiếp tục được triển khai tại các trung tâm thương mại lớn từ 17-19/10, với sự xuất hiện lần lượt của các nữ ca sĩ khách mời được đông đảo khán giả yêu mến: Bùi Lan Hương tại Aeon Mall Hải Phòng (19/10), Thuỳ Chi tại Aeon Mall Huế (17/10), Bảo Anh tại Aeon Mall Bình Dương Canary (18/10) và Parc Mall TP.HCM (19/10).

Những giai điệu đầy cảm xúc ấy không chỉ làm nóng sân khấu mà còn lan tỏa tinh thần “Nét riêng định khí chất” - mỗi người phụ nữ đều ẩn chứa nội lực riêng, làm nên khí chất và phong thái vượt thời gian. Chính sức mạnh ấy đã tạo nên những bước tiến đầy vững vàng trước thử thách, tỏa ra thần thái rạng ngời và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Bên cạnh âm nhạc đỉnh cao, PNJ còn chuẩn bị không gian trải nghiệm đầy sáng tạo với loạt hoạt động trải nghiệm thú vị. Khách tham dự có thể thử sức với game "Định khí chất cùng trang sức PNJ", khám phá phong cách phù hợp với bản thân qua những thử thách vui nhộn. Tiếp đến là game "Vững Thần Thái" - nơi mỗi người phụ nữ được tự tin thể hiện nét kiêu hãnh riêng của mình.

Đặc biệt, không gian check-in tại sự kiện hứa hẹn trở thành tọa độ "hot" nhất dịp 20/10, nơi mọi người có thể lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ và nhận hoa tươi PNJ như lời chúc dành tặng phái đẹp. Những khách hàng có phát sinh hóa đơn còn được tham gia không gian sáng tạo - trải nghiệm hoạt động workshop nến thơm giúp phái đẹp tự tay "ươm tỏa hương thơm" theo phong cách riêng. Mỗi góc trong không gian sự kiện đều được thiết kế tinh tế, hiện đại - nơi phụ nữ được là chính mình, được tôn vinh và được tỏa sáng một cách tự nhiên nhất.

Bùi Lan Hương, Thuỳ Chi, Bảo Anh, Lâm Bảo Ngọc tiếp tục xuất hiện tại sự kiện “Nét riêng định khí chất” tuần này (17-18-19/10). Ảnh: PNJ.

Quà tặng đẳng cấp, tôn vinh khí chất riêng

Không chỉ mang đến không gian trải nghiệm đầy cảm xúc, PNJ còn triển khai loạt chương trình ưu đãi đặc biệt như một lời tri ân dành riêng cho phái đẹp. Mỗi món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự ghi nhận hành trình bền bỉ nuôi dưỡng nội lực và phong thái riêng biệt của người phụ nữ hiện đại.

Từ ngày 3/10 đến 21/10, khách hàng tham gia chuỗi sự kiện “Nét riêng định khí chất” sẽ có cơ hội nhận những ưu đãi hấp dẫn:

- Cơ hội trúng iPhone 17 Pro Max mỗi ngày khi thu thập đủ bộ chữ “P-N-V-N” (nhận chữ cái ngẫu nhiên với mỗi hóa đơn từ 10 triệu đồng trở lên).

- Sở hữu Hoa hồng vàng kỷ niệm 24K PNJArt dành cho Top 6 khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất tại mỗi khu vực.

- Cơ hội nhận BST trang sức Disney | PNJ dành cho 6 khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao thứ 2 tại mỗi khu vực.

- Nhận ngay quà tặng bông tai vàng lên đến 3,5 triệu đồng.

- Ưu đãi lên đến 40% áp dụng cho danh sách sản phẩm chọn lọc.

- Duy nhất 7 ngày tận hưởng đặc quyền VIP.

Ngoài ra, tại không gian sự kiện kết hợp cùng các hoạt động trải nghiệm, PNJ cũng mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách tham quan và mua sắm như 100% nhận quà, cơ hội sở hữu trang sức vàng khi tham quan và mua sắm theo khung giờ.

Khách tham gia khu vực trải nghiệm và mua sắm trang sức tại sự kiện “Nét riêng định khí chất”. Ảnh: PNJ.

PNJ tin rằng mỗi người phụ nữ đều mang trong mình một khí chất riêng và xứng đáng được tôn vinh bằng món quà tinh tế, đầy yêu thương. Mỗi người phụ nữ đều như những viên kim cương độc nhất - lấp lánh theo cách riêng với độ tán sắc và rực rỡ khác nhau. Và chuỗi sự kiện “Nét riêng định khí chất” không chỉ là dịp mua sắm, mà là hành trình khám phá và khẳng định giá trị bản thân của mỗi người phụ nữ - những người không ngừng vun đắp nội lực, tự tin vượt qua thử thách và lan tỏa cảm hứng sống tích cực.

Chi tiết chương trình và ưu đãi, truy cập https://www.pnj.com.vn/blog/cung-nang-kieu-hanh-net-rieng-dinh-khi-chat-voi-ngan-uu-dai-tu-pnj/

Bích Đào