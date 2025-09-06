Loạt dự án thay đổi diện mạo đảo Ngọc

Tỉnh An Giang đang triển khai 21 dự án quan trọng phục vụ Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027, sẽ diễn ra tại đặc khu Phú Quốc. Trong đó, 10 dự án đầu tư công, còn lại đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh.

Tính đến đầu tháng 9, 9/10 dự án đã ban hành lệnh khẩn cấp (riêng dự án Tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 chưa ban hành do tỉnh đang lấy ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Thủ tướng, Bộ Tài chính điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn); 3 dự án có nhà đầu tư và 5 dự án được tỉnh phê duyệt chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần nâng tầm vị thế điểm đến của đặc khu ngay từ “cửa ngõ”.

Khu tổ hợp đa chức năng phục vụ APEC 2027 ở đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Đến nay, công tác phát quang đạt 85%, san nền 80%. Hai hạng mục nhà ga T2 và VVIP đang trong giai đoạn đóng cọc thử. Dự kiến, nhà ga VVIP hoàn thành trong tháng 9/2026 và nhà ga T2 vào tháng 12/2026.

Dự án khu đô thị hỗn hợp - Bãi đất đỏ có tổng mức đầu tư 64.000 tỷ đồng, đã triển khai đo đạc 24,22ha trên tổng diện tích 88,5ha (đạt hơn 27%). Trong giai đoạn 1, công trình được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công viên, bãi tắm và quảng trường, tạo cảnh quan đồng bộ với khu tổ hợp đa chức năng.

Điểm nhấn của tổ hợp này là trung tâm hội nghị và triển lãm phục vụ gần 4.000 chỗ ngồi. Các khu S2, S3 và S4 của trung tâm đang khẩn trương hoàn thành giai đoạn đóng cọc đại trà và phần móng.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán, với mức đầu tư 5.500 tỷ đồng, cũng đang trong quá trình đo đạc.

Ngoài ra còn có 2 dự án hồ chứa nước ngọt (tổng dung tích 14,6 triệu m3), tuyến đường tỉnh ĐT 975 dài 20km, đại lộ APEC 3km và 4 khu tái định cư Cửa Cạn, Hồ Suối Lớn, An Thới, Hàm Ninh...

Tại Trung tâm hội nghị APEC, hàng nghìn máy móc và thiết bị đang được huy động thi công suốt ngày đêm. Ảnh: Trần Tuyên

Về vật liệu xây dựng, các dự án cần 16,3 triệu m3 cát; 4,8 triệu m3 đá và 5,2 triệu m3 đất. An Giang điều chỉnh quy hoạch bổ sung hai mỏ khai thác đá, một số mỏ cát biển, đồng thời tận dụng nguồn đất dôi dư từ việc đào hồ Cửa Cạn (5,6 triệu m3) và dự án nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Trong năm 2025, có hơn 4.200 tỷ đồng được bố trí cho 9 dự án đầu tư công (trong đó vốn Trung ương hơn 2.700 tỷ đồng, vốn địa phương gần 1.500 tỷ đồng).

Là nhà đầu tư 3 dự án “siêu khủng” với tổng vốn gần 90.000 tỷ đồng, ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Nam, đề xuất UBND tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và đơn vị liên quan tổ chức các cuộc họp, vận động người dân thực hiện công tác đo đạc, thu thập thông tin đất đai; qua đó đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tinh thần '6 rõ', cơ chế 'luồng xanh' cho đại công trình

Theo UBND tỉnh, có 5 dự án đạt và vượt tiến độ, 16 dự án chưa đảm bảo tiến độ. Nguyên nhân đến từ công tác lập và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc mất nhiều thời gian; do điều chỉnh vị trí xây dự án hồ chứa nước Dương Đông 2, nhà máy nước Dương Đông và nghị định hướng dẫn Luật PPP chưa được ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng (ở giữa, áo xanh) cùng lãnh đạo địa phương thường xuyên kiểm tra các công trình APEC. Ảnh: Trần Tuyên

Đối với dự án nâng cấp sân bay Phú Quốc, tỉnh đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhanh chóng định giá tài sản, sớm chuyển giao nhà ga T1 và sân đỗ hiện hữu cho địa phương làm cơ sở chuyển giao phía nhà đầu tư.

Trong cuộc họp diễn ra ngày 4/9, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương, tập trung tối đa nguồn nhân lực, vật lực cho dự án.

Ông Mừng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp, với cơ chế “luồng xanh” trong việc phối hợp triển khai thực hiện các đầu công việc được giao.

“Người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, địa phương; cơ quan chủ trì nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải trực tiếp xử lý các khó khăn vướng mắc, đảm bảo tính chính xác, đúng quy định pháp luật, theo tinh thần '6 rõ' (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý điều hành các dự án”, Chủ tịch tỉnh An Giang nhấn mạnh.