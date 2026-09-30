Thông tin được ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9/2026 sáng 30/9.

Theo Nghị định 268 hướng dẫn Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, ngày 1/10 hằng năm được chọn là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Năm nay, sự kiện diễn ra vào ngày 4/10 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) chia sẻ thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026. Ảnh: Phan Hoàn

Cục trưởng Nguyễn Mai Dương cho biết, sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển toàn diện, chuyển đổi từ khâu ban hành chính sách sang triển khai thực thi đổi mới sáng tạo thực chất.

Đây cũng là dịp để các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng kết nối, chia sẻ để cùng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Chủ đề năm nay - "Đổi mới sáng tạo: Động lực phát triển toàn xã hội" - hướng tới chuyển mạnh đổi mới sáng tạo từ một số lĩnh vực sang toàn xã hội. Đổi mới sáng tạo không chỉ là nhiệm vụ của nhà khoa học hay doanh nghiệp công nghệ, mà mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, cán bộ, bộ ngành và địa phương đều là một chủ thể.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra ba hoạt động lớn. Tại Lễ Hưởng ứng sáng ngày 4/10, sẽ công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2026, trao giải thưởng Sáng kiến Khoa học 2026, Giải thưởng Sách Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số 2026.

Chiều cùng ngày, Bộ tổ chức Diễn đàn Tương lai Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, tập trung vào ba trụ cột chính: các công nghệ chiến lược trong mảng khoa học công nghệ; các công cụ tài chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp; Khung kiến trúc chuyển đổi số 4.0 vừa được Chính phủ ban hành.

Triển lãm "Đổi mới sáng tạo quốc gia" từ ngày 3-5/10 quy mô hơn 100 gian hàng, quy tụ các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Meta cùng các định chế tài chính, ngân hàng và tổ chức tín dụng nhằm tạo mạng lưới kết nối giữa các thành tố trong hệ sinh thái nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia.

Bên lề chương trình còn có các diễn đàn chuyên đề của ngành Ngân hàng, diễn đàn đổi mới sáng tạo vùng tiểu vùng sông Mê Kông và nhiều hoạt động phụ trợ khác.