Ghi nhận của PV VietNamNet vào giữa tháng 9, trên tuyến đường ven biển từ xã Phước Hải theo tỉnh lộ ĐT44A đến Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), không khó để bắt gặp cảnh nhiều dự án du lịch bị bỏ hoang. Bên ngoài hàng rào tôn hoen rỉ, cổng sắt khóa chặt; bên trong, cỏ dại mọc um tùm, công trình dang dở trơ khung dưới mưa nắng.

Một số dự án chỉ xây vài hạng mục, nay công trình bỏ dở dang, phơi nắng dầm mưa, tạo nên cảnh bất động sản đìu hiu ngay trên “cung đường tỷ đô” ven biển.

Một trong những dự án đáng chú ý là khu du lịch Hải Minh nằm dưới chân núi Minh Đạm, còn gọi là Cross Long Hải, có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Dự án có quy mô 50.437m2, thiết kế gồm 2 block condotel (658 căn hộ du lịch) và khoảng 60 căn biệt thự nghỉ dưỡng.

Năm 2019, chủ đầu tư quảng cáo rầm rộ dự án sẽ đi vào hoạt động quý IV/2022. Thế nhưng, đến nay công trình mới xây xong phần thô 2 block condotel cao 15 tầng, sau đó thi công cầm chừng và ngưng thi công từ năm 2020.

Cách đó khoảng 10m là dự án khu du lịch Bến Thành - Long Hải (tên thương mại Wyndham Tropicana Long Hải) của Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt được quảng bá là khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh lên tới 12.145 tỷ đồng, diện tích hơn 12,6ha gồm khu vực biển và núi. Quy mô gồm khách sạn hàng trăm phòng, biệt thự kèm nhà hàng, hồ bơi, phòng hội nghị.

Dự án khởi công quý IV/2019, dự kiến bàn giao quý II/2024, nhưng đến nay vẫn là bãi đất trống, một số hạng mục công trình đang xây dở nay đắp chiếu.

Công trình nghỉ dưỡng xây dựng gần như hoàn thiện nhưng sau đó bỏ hoang, rêu bám đen, gây cảnh nhếch nhác bên bờ biển.

"Từ khi khởi công đến nay, chỉ thấy họ làm được vài hạng mục công trình, dựng rào chắn rồi bỏ đó. Chúng tôi nhìn thấy đất vàng bỏ hoang, thấy lãng phí quá", bà Nguyễn Thị Loan, người dân Phước Hải, chia sẻ.

Không chỉ ở xã Phước Hải, dọc tuyến ven biển đến Hồ Tràm - khu vực được mệnh danh là “thủ phủ du lịch” mới của TPHCM, cũng ghi nhận một số dự án nghỉ dưỡng trong tình trạng “án binh bất động”.

Có dự án chỉ là bãi đất cát hoang vắng, hoặc đã xây hàng trăm căn biệt thự nhưng hoang phế, xuống cấp trầm trọng.

Cuối năm 2021, Công ty CP Charm Group ra mắt dự án 6 sao Charm Resort Hồ Tràm, tọa lạc trên tuyến đường ven biển.

Theo quảng cáo, dự án khởi công quý IV/2021 và dự kiến bàn giao quý IV/2023. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau lễ động thổ rầm rộ, hàng loạt biệt thự được xây dựng nhưng sau đó rơi vào cảnh hoang phế; các hạng mục bắt đầu xuống cấp, rêu phong phủ kín.

Loạt biệt thự ven biển được đầu tư xây dựng bài bản, song vẫn trơ khung cùng mưa nắng. Sắt thép hoen rỉ, tường loang lổ rêu bám đầy, nước đọng trên trần.

Bên cạnh đó là phần lớn diện tích đất bị bỏ hoang, cây cối mọc bao trùm.

Theo tìm hiểu, từ đầu năm 2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã thành lập tổ công tác để rà soát toàn bộ các dự án ven biển. Kết quả bước đầu cho thấy, nhiều dự án chậm triển khai, sử dụng đất không đúng tiến độ.

Trước thực trạng này, địa phương lên kế hoạch thu hồi các dự án không triển khai hoặc kéo dài quá lâu, đồng thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục cho những dự án còn tiềm năng nhằm đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, xem xét đấu giá lại quỹ đất của các dự án bị thu hồi, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính để sớm biến khu vực ven biển thành động lực phát triển du lịch và kinh tế biển.