Đại lộ Lê Lợi từng được xem là trục đường “VIP” của TP Thanh Hóa cũ (nay thuộc phường Hạc Thành), nơi tập trung nhiều cơ quan, công sở. Tuy nhiên, đến nay dọc tuyến vẫn còn nhiều dự án kéo dài hàng chục năm, chỉ là những bãi đất trống hoặc công trình dang dở.

Một trong những dự án điển hình là khu đất giao cho Công ty CP Xi măng Công Thanh xây dựng khách sạn 5 sao và tổ hợp văn phòng. Năm 2007, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp này làm chủ đầu tư dự án tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa cũ (nay thuộc phường Hạc Thành).

Khu đất dự kiến xây dựng khách sạn 5 sao và tổ hợp văn phòng của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh hiện bỏ trống. Ảnh: HL

Năm 2008, tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định thu hồi và giao khu đất gần 18.000m² cho Công ty Công Thanh thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, đến nay công trình mới xây dựng tường bao và vẫn bỏ trống.

Tương tự, dự án Trường Tiểu học và THCS Thanh Hoa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Tây Đô từ năm 2004. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất có bốn mặt tiền, mặt chính hướng ra Đại lộ Lê Lợi, với diện tích gần 40.000m².

Đây từng là dự án trường học liên cấp tư nhân theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Thanh Hóa, kỳ vọng mang lại cơ hội học tập chất lượng cao cho học sinh địa phương.

Tuy nhiên, khi đạt khoảng 70% khối lượng, dự án phải tạm dừng do thiếu vốn và đến nay vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”.



Dự án Trường Tiểu học và THCS Thanh Hoa bỏ hoang suốt hàng thập kỷ qua. Ảnh: LD

Một dự án khác là Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tại phường Đông Hương cũ (nay thuộc phường Hạc Thành), được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016, do Công ty CP Xe khách Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Dự án nằm tại khu đất có vị trí đắc địa, phía Bắc giáp khu đất Công viên nước, phía Nam giáp Đại lộ Lê Lợi, phía Đông giáp đường Nguyễn Tĩnh và phía Tây giáp khu dân cư.

Dự án nhằm xây dựng trung tâm dịch vụ tổng hợp, cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn hạn, cho thuê văn phòng và cung ứng nhiên liệu. Quy mô gồm trung tâm thương mại kết hợp khách sạn cao 15 tầng; nhà dịch vụ kết hợp bãi đỗ xe 5 tầng; cửa hàng xăng dầu loại IV cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trên diện tích khoảng 6.300m², tổng vốn đầu tư khoảng 160 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án khởi công vào quý III/2016 và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ quý IV/2019. Tuy nhiên, đến nay công trình mới xây thô khoảng 13 tầng, phần trên để thép chờ; khu vực xung quanh được quây tôn, bên trong không có công nhân thi công.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tại phường Đông Hương xây dựng dang dở. Ảnh: L.D

Theo báo cáo của ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, tại kỳ họp thứ 37 HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021–2026) diễn ra ngày 8/12, trong năm 2025 tỉnh đã rà soát toàn diện 308 dự án đầu tư trực tiếp và dự án sử dụng đất chậm triển khai, kéo dài nhiều năm.

Đây là đợt rà soát có quy mô lớn nhất trong nhiệm kỳ, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng dự án chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên. Tuy nhiên, số lượng dự án tồn đọng lớn cũng cho thấy tỉnh cần xem xét lại toàn bộ quy trình cấp phép và công tác quản lý sau cấp phép.

Kết quả rà soát cho thấy 280 trong tổng số 308 dự án đang được xử lý theo kế hoạch; 28 dự án còn lại đã hoàn tất việc xử lý, gồm các dự án bị chấm dứt hoạt động, đang xem xét chấm dứt hoặc đã được tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động.