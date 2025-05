Liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm

- Cách đây vài ngày, tại khu 3, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao (Phú Thọ), bốn học sinh đang tắm sông Hồng thì bị đuối nước. Một người đàn ông 31 tuổi cùng huyện đã nhanh chóng lao xuống cứu nhưng không may thiệt mạng do kiệt sức trong quá trình bơi ra ứng cứu. May mắn, cả bốn học sinh sau đó được một người dân làm nghề chài lưới gần đó cứu sống.

- Một ngày trước sự việc ở Phú Thọ, ba sinh viên của Trường Đại học FPT bị đuối nước khi đang bơi tại đập Quán Trăn (xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Một sinh viên được cứu sống kịp thời, trong khi hai người còn lại không qua khỏi dù đã được đưa lên bờ và cấp cứu.

- Ngày 14/5, ba em nhỏ rủ nhau ra hồ Dộc Xăm (xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để tắm. Một em trong số đó không may bị đuối nước và đã tử vong.

Theo Thiếu tá Lê Tiến Thành – Phó đội trưởng Tổ địa bàn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tiếp nhận 7 vụ tai nạn đuối nước từ đầu năm 2025 đến nay. Trong đó, chỉ 1 nạn nhân được cứu sống, 6 người còn lại đã tử vong.