Chiều 24/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Chủ động các giải pháp điều hành và tối ưu chi phí

Nửa đầu năm 2026, thị trường dầu mỏ toàn cầu trải qua nhiều biến động lớn, BSR đã thành lập Tổ công tác do Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, xây dựng và liên tục cập nhật 15 kịch bản điều hành theo từng cấp độ biến động ngắn - trung - dài hạn.

BSR chủ động tối ưu cơ cấu dầu thô, đảm bảo đủ nguyên liệu vận hành tối đa công suất, điều chỉnh danh mục sản phẩm theo tín hiệu thị trường, kiểm soát tồn kho, dòng tiền và rủi ro giá; đồng thời tận dụng cơ hội để gia tăng sản lượng Jet A-1, dầu diesel và các sản phẩm có giá trị kinh tế cao nhất và đặc biệt mở rộng hoạt động gia công bên ngoài Nhà máy, đưa công suất quy đổi toàn hệ thống lên mức kỷ lục 124%.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2026. Doanh thu hợp nhất ước đạt 100.922 tỷ đồng, gấp 1,45 lần so với 6 tháng năm 2025; nộp NSNN 5.871 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để BSR hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số trong năm 2026.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã vận hành ổn định với công suất quy đổi bình quân khoảng 124% công suất thiết kế. Sản lượng sản xuất đạt hơn 4,05 triệu tấn và sản lượng tiêu thụ hơn 4,03 triệu tấn, đều vượt kế hoạch đề ra. Giá các sản phẩm lọc dầu cùng biên lợi nhuận chế biến duy trì ở mức cao đã đóng góp khoảng 26.765 tỷ đồng, tương đương 85,6% mức tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm 2025.

Song song với đó, BSR phát huy hiệu quả công tác quản trị, chủ động tối ưu công suất vận hành, cơ cấu sản phẩm, điều độ nhập dầu thô, xuất bán sản phẩm và quản lý tồn kho theo diễn biến thị trường. Các giải pháp điều hành linh hoạt và tối ưu chi phí tiếp tục đóng góp khoảng 1.261 tỷ đồng doanh thu.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng chia sẻ: “Trong suốt giai đoạn đầy thử thách ấy, hơn một nghìn năm trăm cán bộ, kỹ sư và người lao động đã cùng chung một ý chí, một mục tiêu và một tinh thần trách nhiệm. Mỗi ca trực được duy trì nghiêm ngặt, mỗi quyết định quản trị được đưa ra đúng thời điểm, mỗi tấn sản phẩm được xuất xưởng đúng kế hoạch đã góp phần giữ cho dòng chảy năng lượng của đất nước không bị gián đoạn.

Những kết quả đó có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Lãnh đạo Petrovietnam cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong toàn chuỗi giá trị dầu khí - từ khâu tìm kiếm, khai thác, vận chuyển đến chế biến và phân phối. Chính sức mạnh liên kết ấy đã tạo nên khả năng thích ứng vượt trội của toàn hệ sinh thái Petrovietnam trước những biến động của thị trường quốc tế” - Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh.

Tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, BSR tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm như hoàn thiện cơ chế, chính sách; tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; phát triển các sản phẩm mới như xăng E10, nhiên liệu sinh học và các sản phẩm hóa dầu.

Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng (AI), Digital Twin và công nghệ in 3D trong vận hành, bảo dưỡng cũng như công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên chúc mừng, biểu dương BSR đã hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026. Ông đánh giá cao vai trò của BSR trong việc bảo đảm sản xuất, cung ứng xăng dầu, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh chuỗi cung ứng dầu thô bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Đồng thời, ông ghi nhận những kết quả tích cực của BSR trong nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm xanh đáp ứng nhu cầu thị trường.

6 tháng cuối năm, BSR sẽ tiếp tục vận hành Nhà máy an toàn, ổn định, tối ưu công suất, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Petrovietnam; đẩy nhanh triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sau khi ký hợp đồng EPC; tăng cường nghiên cứu khoa học, mở rộng sang lĩnh vực hóa dầu, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và tham gia sâu hơn vào chuỗi liên kết với Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT BSR cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Petrovietnam

BSR cam kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của Petrovietnam và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ngọc Minh