LocknLock lập cú đúp tại Giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm 2026

Ngày 6/1, thương hiệu gia dụng toàn cầu LocknLock đã chính thức được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc. Nhận được sự tin chọn từ khảo sát người tiêu dùng và vượt qua quy trình thẩm định khắt khe, LocknLock tự hào giữ vững danh hiệu Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc do người Việt Nam bình chọn năm thứ 3 liên tiếp với lĩnh vực dụng cụ nhà bếp. Đặc biệt, thương hiệu đồng thời cũng đạt được vị trí dẫn đầu hạng mục “Hộp đựng kín khí” trong suốt 10 năm qua, khẳng định chất lượng và thiết kế vượt trội trên thị trường.

Được tổ chức thường niên bởi Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc, Giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm thứ 24 ghi nhận bước tiến mới về quy mô khi triển khai khảo sát đồng thời tại 4 quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia. Tại Việt Nam, giải thưởng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận thông qua quá trình phối hợp khảo sát cùng VTV và bình chọn trực tuyến vào tháng 11. Giải thưởng không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là thước đo niềm tin của khách hàng dành cho các thương hiệu có đóng góp tích cực vào phong cách sống hiện đại.

Bí quyết tạo nên 10 năm dẫn đầu ngành hộp đựng kín khí

Bộ sản phẩm LocknLock Maestro 7 trở thành món đồ thiết yếu trong các gia đình Việt

Trong gần hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, LocknLock đã khẳng định vị thế dẫn đầu bằng hệ sinh thái gia dụng thông minh, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và thiết kế. Tiêu biểu có thể kể đến Bộ máy hút chân không và hộp bảo quản thực phẩm LocknLock Maestro 7 món - giải pháp tối ưu giúp thực phẩm tươi ngon đột phá lên đến 50 ngày. Nhờ công nghệ loại bỏ không khí hiệu quả, sản phẩm không chỉ giữ trọn dưỡng chất và hương vị tự nhiên mà còn giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian, giảm thiểu lãng phí thực phẩm đáng kể.

Bên cạnh đó, Bình giữ nhiệt LocknLock Metro Cafe lại ghi điểm nhờ thiết kế tối giản, thân thon gọn vừa vặn với khay để ly trên ô tô. Với chất liệu thép không gỉ 304 cao cấp phủ lớp gốm bên trong cùng nắp Tritan chống rò rỉ, bình có khả năng giữ lạnh 15 giờ và giữ nóng 4 giờ, mang đến trải nghiệm tiện lợi và trọn vẹn cho sinh hoạt hằng ngày.

LocknLock với đa dạng các dòng sản phẩm phù hợp với thị trường Việt

Chính sự kết hợp giữa công nghệ, thiết kế và thấu hiểu nhu cầu người dùng đã giúp LocknLock, trong gần hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, trở thành thương hiệu đồ dùng nhà bếp uy tín, được đông đảo gia đình Việt Nam tin chọn.

Không ngừng đổi mới, nâng tầm thương hiệu toàn cầu

LocknLock hiện đang chiếm hơn 60% thị phần hộp kín khí bằng nhựa tại Hàn Quốc. Với mạng lưới phân phối rộng khắp hơn 120 quốc gia, thương hiệu đã trở thành một trong những cái tên bảo chứng cho chất lượng. Không dừng lại ở những thành công hiện có, LocknLock tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến để mang đến những giải pháp thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng toàn cầu.

Nhận diện thương hiệu mới của LocknLock

Trong năm 2025, thương hiệu đã ra mắt nhận diện thương hiệu mới, thể hiện tinh thần đổi mới và đánh dấu một bước tiến chiến lược trong việc nâng tầm thương hiệu trên quy mô toàn cầu. Logo mới và khẩu hiệu “Lockin’ Your Moment” được thiết kế để tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa thương hiệu và người tiêu dùng, mang đến cảm giác hài lòng và an tâm tuyệt đối khi sử dụng sản phẩm.

Bên cạnh vị thế vững chắc trong ngành đồ gia dụng, LocknLock đang đẩy mạnh tiến trình mở rộng danh mục sang lĩnh vực thiết bị làm đẹp và chăm sóc cá nhân. Các sản phẩm đột phá như máy sấy tóc, máy duỗi và tạo kiểu tóc chuyên nghiệp là bước đi chiến lược nhằm chuyển mình từ một đơn vị cung cấp đồ dùng nhà bếp sang một thương hiệu giải pháp phong cách sống toàn diện.

Không chỉ tập trung vào chất lượng lõi, hãng còn chú trọng tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua các sự kiện trải nghiệm thực tế và dịch vụ mua sắm cá nhân hóa cho từng thị trường. Những nỗ lực này đã giúp LocknLock ghi điểm tuyệt đối với cả giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng, minh chứng qua việc sở hữu trọn bộ ba giải thưởng thiết kế danh giá: iF Design Award, Red Dot Design Award và IDEA.

Song song đó, việc liên tục được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc hay Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tin dùng Việt Nam nhiều năm liền đã khẳng định sự tin cậy và sức sống bền vững của thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Bích Đào