Gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các cơ quan đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo, các thế hệ học trò, bạn bè, đồng nghiệp, bà con lối xóm, anh em họ hàng nội, ngoại... không quản ngại đường xá xa xôi, đã đến chia buồn, gửi vòng hoa, lời động viên và cùng tiễn đưa chồng/cha/ông chúng tôi - Cụ ông Nguyễn Văn Báu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình xin đặc biệt cảm ơn: Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Nghệ An; Đảng ủy, Ban Biên tập Báo VietNamNet; Đảng ủy, Ban Biên tập Báo và Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; Ban Lãnh đạo Tập đoàn GELEX và các công ty thành viên; cùng Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Mặt trận và các đoàn thể khối Vĩnh Lạc, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An… đã gửi lời chia buồn, gửi hoa, đến viếng và tạo điều kiện để tang lễ được chu toàn.

Gia đình cũng vô cùng cảm kích trước sự quan tâm, sẻ chia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí… giúp gia đình chúng tôi được an ủi trước nỗi mất mát to lớn này.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, gia đình rất mong được lượng thứ!

Gia đình xin trân trọng cảm ơn!

Bà quả phụ: Ngô Thị Hoàn

Trưởng nam: Nguyễn Văn Bá – Con dâu: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Các con gái: Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thu Hương

Con rể: Nguyễn Quốc Thắng

Và các con cháu.