Vào lán trú mưa, anh Sòng A Lứ (xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La) bất ngờ thấy ánh sáng lóe lên rồi ngất lịm. Khi tỉnh lại, cơ thể tê cứng, anh chưa thể gọi người nhà tới giúp.

“Tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng chớp nhoáng rồi ngất lịm đi, không còn nghe thấy, không biết gì nữa”, anh Sòng A Lứ, một trong 4 người bị sét đánh khi trú mưa tại xã Xím Vàng, kể với PV VietNamNet.

Theo anh Lứ, chiều 4/10, anh cùng vợ, con gái và một người bác lên nương gặt lúa. Khi mọi người bắt đầu làm việc, trời vẫn nắng.

Khoảng 15h45, lúa đã gặt nhưng chưa kịp tuốt thì trời đổ mưa. Mọi người vội thu lúa, chuẩn bị trở về nhà. Trên nương có một lán nhỏ, cả 4 người vào trú tạm.

Anh Lứ nhớ trước đó đã nghe những tiếng sấm lớn từ phía cơn dông đang kéo tới. Đến khoảng gần 16h, một ánh sáng bất ngờ lóe lên rồi anh mất ý thức.

“Cả 4 người đều ngất. Lúc tỉnh lại, tôi vẫn nằm trên sàn gỗ trong lán”, anh Lứ nói.

Tỉnh lại sau khi bị sét đánh, anh Lứ cảm thấy cơ thể tê cứng, chưa thể cử động để gọi người giúp đỡ. Phải một lúc sau, anh mới gọi điện về cho gia đình.

Nhận tin, người nhà tới lán, lần lượt cõng các nạn nhân ra chỗ có thể đi xe máy, rồi tiếp tục đưa ra đường lớn để chuyển tới bệnh viện.

Chính quyền địa phương thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: UBND xã Xím Vàng

Theo lời anh Lứ, cả 4 người hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Sức khỏe của anh, con gái và người bác đã tương đối ổn định. Riêng vợ anh vẫn đau ở ngực và hai tai, tình trạng nặng hơn so với những người còn lại.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng, xác nhận 4 người dân cùng trú tại bản Xím Vàng bị sét đánh khi vào một lán nhỏ trên nương tránh mưa. Các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Yên điều trị.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ.