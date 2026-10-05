Sơn La:

Trong lúc lên nương gặt lúa, do trời mưa, 4 người dân ở Sơn La vào lều trú mưa không may bị sét đánh trúng, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 5/10, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng (Sơn La) cho biết chính quyền địa phương đã thành lập đoàn công tác trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị sét đánh; đồng thời nắm bắt tình hình sức khỏe và phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.

Chính quyền địa phương thăm hỏi các nạn nhân và gia đình có người bị sét đánh đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: UBND xã Xím Vàng

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 4/10, ông Sồng A Lứ (SN 1988), bà Mùa Thị Tồng (SN 1992, vợ ông Lứ), cháu Sồng Thị Dông (SN 2011, con ông Lứ) và bà Sồng Thị Gênh (SN 1971), cùng trú tại bản Xím Vàng, xã Xím Vàng, trong quá trình đi gặt lúa gặp trời mưa nên đã vào một lều nhỏ trên nương để trú.

Trong thời gian này, khu vực lều bất ngờ bị sét đánh khiến cả 4 người ngất đi. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng tại cơ sở đã khẩn trương hỗ trợ sơ cứu, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Yên để điều trị.

Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.