Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Đan Huy (20 tuổi, trú xã An Trạch, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội Giết người.

Bị can Lê Đan Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Phước An

Theo điều tra ban đầu, Huy và chị T.T.D.H. (32 tuổi, trú xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) có quan hệ tình cảm từ năm 2022 và thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng.

Khoảng giữa tháng 9/2025, chị H. dọn ra ở riêng tại một chung cư mini trên đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng, TPHCM (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), còn Huy chuyển đến nơi khác sinh sống.

Nghi ngờ bạn gái có tình cảm với người đàn ông khác, khoảng 19h ngày 4/10, Huy chạy xe máy hiệu Exciter biển số 94B1-662.xx đến căn hộ của chị H. để nói chuyện. Khi đến nơi, Huy thấy một người đàn ông từ trong phòng chị H. bước ra và đi vào thang máy.

Ghen tuông, Huy xuống xe, mở cốp lấy một con dao mang theo rồi quay lại căn hộ. Lúc này, chị H. đi ra chuẩn bị lên taxi đi làm, thì xảy ra cãi vã với Huy. Khi nạn nhân vừa cúi người bước vào xe, Huy bất ngờ rút dao đâm một nhát vào ngực khiến chị H. gục tại chỗ, tử vong trên vỉa hè.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Trí

Gây án xong, Huy rời khỏi hiện trường, chạy xe đến đường 3/2, phường Phước Thắng (TPHCM) rồi vứt con dao gây án xuống vỉa hè.

Đến 8h30 sáng hôm sau (5/10), Huy đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.