XEM VIDEO:

Ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Lê (42 tuổi) trú tại phường Ea Kao để điều tra về hành vi thả con ruột xuống giếng.

Trước đó, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của một người dân về việc cháu L. (2024) bị mất tích không rõ nguyên nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ Nguyễn Thị Lê (mẹ cháu bé) là nghi phạm gây ra cái chết cho cháu.

Hiện trường vụ án. Ảnh: HD

Sau khi bị bắt, Lê khai năm 2008 đã kết hôn với ông T. (45 tuổi), hai người có với nhau hai con chung và sinh sống tại phường Ea Kao cho đến nay.

Đến tháng 2/2024, Lê có quan hệ tình cảm với 1 người đàn ông khác rồi sinh ra cháu L.

Thời gian này Lê bị bệnh, áp lực không đủ tiền nuôi cả 3 người con nên đã nảy sinh ý định sát hại cháu L. nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính.

Sáng 31/10, Lê đã bế cháu L. ném xuống giếng trong khuôn viên sân nhà rồi kéo nắp bê tông đậy kín miệng giếng.

Khoảng ba giờ sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Thị Lê đã bị công an bắt giữ.

Theo Công an phường Ea Kao, cháu L. là con út trong gia đình, thường xuyên đau ốm và được ông bà ngoại hỗ trợ chăm sóc.

Riêng Lê từng bị trầm cảm sau sinh, song sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe và tâm lý đã dần ổn định.