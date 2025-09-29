Ngày 29/9, Tòa án Nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tân (29 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tân là tài xế cán tử vong ông T.H.D. (39 tuổi, ngụ TPHCM). Sự việc xảy ra trên quốc lộ 51 khi xe tải của Tân rẽ phải thiếu quan sát, 2 lần cán qua người nạn nhân gây bức xúc dư luận.

Bị cáo Đỗ Minh Tân tại phiên tòa. Ảnh: A.X

Tại phiên tòa, một nhân chứng cho biết, lúc xảy ra tai nạn, trời mới mưa nhẹ, xe Tân rẽ phải va chạm với xe máy rồi cán lên người ông D.

“Tôi thấy xe của bị cáo dừng 5-7 giây. Lúc đó tôi nghĩ tài xế xuống xem bị hại như thế nào, tôi đánh lái qua trái để đi tiếp thì thấy xe của Tân tiến lên cán qua người nạn nhân lần 2”, nhân chứng nói.

Trả lời HĐXX, Tân khai đã quan sát bằng gương cầu lồi nhưng trời mưa làm hạn chế tầm nhìn, dẫn tới tai nạn. Tân khẳng định không nghe tiếng va chạm và "tưởng cán trúng đá", không biết có người nằm dưới bánh xe.

“Bị cáo không bao giờ muốn cán 2 lần hay gây tai nạn, thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo sắp làm đám cưới nên càng không muốn vi phạm", Tân trình bày.

Về tốc độ lúc rẽ phải, Tân khai khoảng 30km/h, nhưng dữ liệu trích xuất từ xe cho thấy 49km/h, Tân giải thích là đồng hồ công tơ mét bị hỏng và chỉ cảm nhận bằng tua máy.

Đại diện VKSND nhận định hành vi của Tân là vô ý nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng, đồng thời đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, cùng lệnh cấm hành nghề lái xe.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

HĐXX nhấn mạnh, Tân là tài xế nên phải tuân thủ nguyên tắc an toàn, quan sát kỹ khi chuyển hướng. Hành vi của bị cáo đã tước đi mạng sống người khác, cần cách ly để răn đe. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, bồi thường cho gia đình nạn nhân nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt Đỗ Minh Tân 2 năm 6 tháng tù, cấm hành nghề lái xe 2 năm sau khi chấp hành xong án.

Về dân sự, Tân và bị đơn liên đới bồi thường cho gia đình ông D. hơn 700 triệu đồng, cấp dưỡng cho mẹ nạn nhân gần 5 triệu đồng/tháng đến khi bà qua đời.

Theo cáo trạng, ngày 28/8/2024, Tân lái xe tải 15 tấn chở theo phụ xe trên quốc lộ 51, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi rẽ phải tại km6+300, xe Tân va chạm với xe máy do ông D. điều khiển. Sau cú va chạm, xe tải cán lên người nạn nhân 2 lần khiến ông D. tử vong tại chỗ.