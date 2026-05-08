Trong bối cảnh nhu cầu thẩm mỹ răng miệng gia tăng, thị trường nha khoa xuất hiện ngày càng nhiều gói dịch vụ linh hoạt về tài chính. Trong đó, ông Thăng nhận định hình thức làm răng sứ trả góp đang trở thành một lựa chọn phổ biến, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ hoặc những người chưa sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí trong một lần.

Theo ông Phạm Tiến Thăng, trước đây, chi phí là một trong những rào cản lớn khiến nhiều người trì hoãn việc điều trị hoặc cải thiện thẩm mỹ răng. Sự xuất hiện của các chương trình trả góp, với tổng chi phí được chia nhỏ theo từng giai đoạn và mức trả trước thấp, đã phần nào giúp giảm áp lực tài chính ban đầu. Một số gói trên thị trường thậm chí đưa ra mức giá cố định cho nhiều răng, kèm điều kiện thanh toán linh hoạt. Tuy nhiên, CEO Phạm Tiến Thăng cho rằng cách tiếp cận này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu người dùng không hiểu rõ bản chất dịch vụ.

CEO Phạm Tiến Thăng cho rằng làm răng sứ trả góp cần đi kèm tư vấn minh bạch về chuyên môn và tài chính. Ảnh NVCC

“Việc chia nhỏ chi phí có thể khiến nhiều người cảm thấy dễ tiếp cận hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc quyết định điều trị trở nên đơn giản”, CEO Phạm Tiến Thăng nói. Theo ông Thăng, làm răng sứ là một can thiệp y khoa có tác động lâu dài, cần được cân nhắc dựa trên tình trạng răng miệng cụ thể, thay vì chỉ dựa trên khả năng chi trả theo từng tháng.

Ông Phạm Tiến Thăng phân tích, một trong những vấn đề phổ biến hiện nay là xu hướng “chuẩn hóa” chi phí dịch vụ. Các quảng cáo thường đưa ra mức giá trọn gói cho một số lượng răng nhất định, ví dụ như một bộ 16 răng với chi phí vài chục triệu đồng, kèm theo mức trả trước thấp. Cách làm này có thể tạo cảm giác rõ ràng về tài chính, nhưng lại chưa phản ánh đúng sự khác biệt giữa từng trường hợp cụ thể.

“Không có hai khách hàng nào có tình trạng răng giống nhau hoàn toàn”, CEO Phạm Tiến Thăng nhấn mạnh. Theo đó, có người cần điều trị tủy trước khi bọc sứ, có người cần chỉnh khớp cắn hoặc xử lý các vấn đề về nướu. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và thời gian điều trị, do đó khó có thể áp dụng một mức giá chung cho tất cả.

Ông Phạm Tiến Thăng trao đổi với khách hàng về các phương án chi phí trong nha khoa thẩm mỹ. Ảnh NVCC

Bên cạnh đó, ông Thăng cũng lưu ý rằng việc tập trung quá nhiều vào con số trả trước hoặc khoản thanh toán hàng tháng có thể khiến người dùng bỏ qua các yếu tố quan trọng khác như chất lượng vật liệu sứ, tay nghề bác sĩ, hệ thống thiết bị và quy trình kiểm soát vô trùng - những yếu tố quyết định đến độ an toàn và độ bền của kết quả điều trị.

Theo ông Phạm Tiến Thăng, thực tế đã ghi nhận những trường hợp khách hàng lựa chọn dịch vụ dựa trên yếu tố giá hoặc ưu đãi tài chính, sau đó phải sửa chữa do gặp biến chứng.

“Chi phí ban đầu có thể thấp, nhưng chi phí khắc phục về sau thường cao hơn nhiều”, ông Thăng nói. Đây là điều người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Ông Phạm Tiến Thăng nhấn mạnh yếu tố an toàn và chất lượng điều trị quan trọng hơn hình thức thanh toán trong nha khoa thẩm mỹ

Ở góc độ tích cực, ông Phạm Tiến Thăng thừa nhận trả góp là một giải pháp phù hợp với những người có nhu cầu thực sự nhưng bị hạn chế về tài chính. Nếu được triển khai minh bạch và đúng cách, hình thức này có thể giúp nhiều người tiếp cận dịch vụ nha khoa chất lượng sớm hơn, thay vì trì hoãn đến khi tình trạng răng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là người dùng cần hiểu rõ toàn bộ nghĩa vụ tài chính, bao gồm tổng chi phí, thời gian thanh toán, lãi suất (nếu có) và các điều khoản phát sinh.

“Trả góp không phải là giảm giá, mà là chia nhỏ chi phí”, CEO Phạm Tiến Thăng nhấn mạnh.

Ông Phạm Tiến Thăng cũng đề cập đến trách nhiệm của các cơ sở nha khoa trong việc cung cấp thông tin. Việc tư vấn cần đặt yếu tố chuyên môn lên trước, sau đó mới đến các giải pháp tài chính. “Không nên để gói trả góp trở thành yếu tố dẫn dắt toàn bộ quyết định điều trị”, CEO Phạm Tiến Thăng lưu ý.

Một khía cạnh khác được ông Phạm Tiến Thăng nhắc đến là tâm lý tiêu dùng trong bối cảnh hiện nay. Nhiều người có xu hướng tiếp cận các dịch vụ thẩm mỹ thông qua khả năng thanh toán hàng tháng, tương tự như các sản phẩm tiêu dùng khác. Tuy nhiên, cần có sự phân biệt rõ ràng giữa một dịch vụ y khoa và một sản phẩm tiêu dùng thông thường.

Ngoài ra, ông Thăng cũng nhấn mạnh vai trò của chăm sóc sau điều trị. Theo ông, dù thanh toán theo hình thức nào, người làm răng sứ vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về vệ sinh và tái khám định kỳ. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo kết quả lâu dài và hạn chế các biến chứng.

(Nguồn: Công ty TNHH Dịch vụ Nha khoa Phong Thuỷ Việt Nam)