Lời tòa soạn: Trên thế giới có không ít vụ du khách mất tích, đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Sự biến mất khó hiểu của họ đã trở thành nỗi đau không thể khỏa lấp của người thân, bạn bè, đồng thời cũng thu hút người đam mê giải mã điều bí ẩn. VietNamNet trân trọng giới thiệu tới độc giả tuyến "Những du khách mất tích bí ẩn" với loạt bài về những vụ việc khách du lịch biến mất trong hành trình khám phá thế giới, đến nay vẫn chưa có lời giải.

Theo The Sun, Tom và Eileen Lonergan đều là những thợ lặn giàu kinh nghiệm. Vào thời điểm năm 1998, cặp đôi đến từ bang Louisiana (Mỹ) này đã kết hôn 10 năm.

Hai vợ chồng nhà Lonergan. Ảnh: Brisbanetimes

Họ gắn bó với nhau vì có cùng đam mê phiêu lưu và tham gia các hoạt động ngoài trời kể từ thời còn là sinh viên Đại học Louisiana.

Sau 2 năm tham gia chương trình tình nguyện tại Tuvalu và Fiji, cặp đôi quyết định "tự thưởng" cho mình chuyến đi tới quần thể rạn san hô Great Barrier ở Australia.

Great Barrier là quần thể rạn san hô lớn nhất thế giới. Ảnh: Britanica

Sáng 25/1/1998, họ cùng 24 du khách khác háo hức lên tàu của Outer Edge, để tới khám phá quần thể rạn san hô lớn nhất thế giới nằm cách bờ biển Queensland hơn 64km. Tại đây, du khách được lặn nhiều đợt khác nhau trong suốt cả ngày.

Trong đợt lặn cuối cùng vào khoảng 15h, cặp đôi này nói với người hướng dẫn rằng họ sẽ "bơi xa hơn vì có chút việc riêng" trước khi biến mất. Tom và Eileen được nhìn thấy lần cuối khi đang khám phá một rạn san hô ở độ sâu 12m dưới mặt nước.

Ảnh: The Sun

Hôm đó, tàu của Outer Edge quay lại cảng Douglas với 24 du khách mà không có 2 vợ chồng nhà Lonergan. Vụ mất tích chỉ được phát hiện khi giày dép, hộ chiếu và ví của họ, được tìm thấy trong một chiếc túi trên thuyền vào 2 ngày sau, 27/1.

Geoffrey Nairn, thuyền trưởng của Outer Edge, khi đó khai báo với cảnh sát rằng: "Khi nhìn vào bên trong túi, tôi hơi hoảng vì thấy những người này để quên cả ví và giấy tờ tùy thân".

Hộ chiếu của Tom và Eileen Lonergan được phát hiện trong túi để trên tàu Outer Edge. Ảnh: Daily Mail

Sau khi tìm thấy đồ đạc của cặp đôi, ông Nairn lập tức gọi đến khách sạn nơi họ đang lưu trú. Tuy nhiên, quản lý tại đây cho biết đã không nhìn thấy cặp đôi này vài ngày. Thuyền trưởng sau đó đã trình báo với cơ quan chức năng.

Ngay lập tức, một cuộc tìm kiếm cứu nạn lớn đã được nhà chức trách triển khai.

Cuộc tìm kiếm được triển khai trên biển. Ảnh: Cairnspost

Hải quân và cảnh sát Australia huy động 17 máy bay, trực thăng và tàu thuyền tham gia tìm kiếm, người dân địa phương cũng dùng tàu cá nhân tham gia hỗ trợ.

Tuy nhiên, tất cả những gì họ tìm thấy suốt từ tháng 2 đến tháng 6/1998 chỉ là những mảnh thiết bị lặn trôi dạt vào bờ, một số vật dụng cá nhân và một lời nhắn đầy ám ảnh.

Một tấm bảng đã dạt vào bờ biển với dòng chữ: "Gửi đến ai đó có thể giúp chúng tôi: Chúng tôi bị tàu Outer Edge bỏ rơi trên khu vực rạn san hô Agincourt vào khoảng 15h ngày 25/1/1998.

Xin hãy giúp chúng tôi, hãy đến giải cứu trước khi chúng tôi chết. Cứu với!".

Lời nhắn kêu cứu này được cho là do Eileen viết. Ảnh: The Sun

Một bình lặn, chiếc mũ trong bộ đồ lặn và 2 áo phao chưa bị hư hại có ghi tên Tom và Eileen được tìm thấy trên một bãi biển cách thị trấn Cooktown của Queensland gần 10km. Bộ đồ lặn của Eileen cũng được tìm thấy với nhiều vết rách ở phần mông.

Tháng 9/1998, nhà chức trách mở cuộc điều tra về vụ mất tích của cặp đôi tại thành phố Carins, Queensland. Ngày 11/9, một đoạn nhật ký kỳ lạ do Eileen viết được phát hiện.

2 tuần trước chuyến đi, cô viết, chồng "muốn được chết nhanh chóng và thanh thản". Cô viết thêm: "Tom không có ý định tự tử nhưng mong muốn được chết. Ý nghĩ này có thể dẫn anh ấy đến với điều anh ấy mong mỏi và tôi có thể bị cuốn vào đó".

Điều này làm dấy lên nhiều giả thuyết về những gì thực sự đã xảy ra ngày hôm đó. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cả cha mẹ của Tom và Eileen đều cho rằng những dòng nhật ký này đã bị tách khỏi ngữ cảnh khiến nhiều người hiểu nhầm.

Ảnh: Cairnspost

Dù lực lượng cứu hộ đã thu hồi được một số đồ đạc của cặp đôi trong cuộc tìm kiếm trải dài 8.000 hải lý, song thi thể Tom và Eileen chưa bao giờ được tìm thấy.

Một thanh tra trong vụ án tiết lộ, cặp đôi đã phải bơi khoảng 6km qua một dòng chảy xiết để đến được nơi an toàn gần nhất có phao cứu sinh là rạn san hô Agincourt, thuộc quần thể Great Barrier.

Đây cũng chính là nơi được Eileen nhắc tới trong lời nhắn kêu cứu.

Đa phần ý kiến suy đoán cặp đôi đã bị kiệt sức, mất nước rồi chết đuối. Một bộ phận khác cho rằng họ có thể đã bị cá mập tấn công, vì khu vực rạn san hô Great Barrier nổi tiếng là nơi sinh sống của nhiều loài cá mập, bao gồm cả cá mập hổ.

Ben Cropp, thợ lặn nổi tiếng người Australia với hơn 10.000 lần lặn và 48 năm kinh nghiệm khám phá đại dương, cho biết: "Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng họ có thể đã bị một con cá mập hổ kéo đi trong vòng 24 đến 48 giờ đầu tiên".

Vụ mất tích của vợ chồng Lonergan được đưa lên phim. Ảnh: The Sun

Suy đoán này của Cropp thậm chí còn được các nhà làm phim đưa vào kịch bản bộ phim kinh dị Open Water, ra mắt năm 2004.

Tới ngày 10/10/1998, lực lượng chức năng ra thông báo chính thức xác nhận Tom và Eileen đã chết trên biển do đuối nước hoặc bị cá mập tấn công, vào khoảng thời gian từ 8h ngày 26/1/1998 đến ngày 2/2/1998.

Thuyền trưởng Geoffrey Nairn được tuyên trắng án vào năm 1999. Ảnh: The Sun

Cuộc điều tra về vụ mất tích kết luận, đã có một loạt sai sót trong quá trình vận hành của đơn vị tổ chức, quan trọng nhất là việc không kiểm tra số người sau lần lặn cuối cùng, thông báo mất tích chậm gây ảnh hưởng tới quá trình tìm kiếm nạn nhân.

Thuyền trưởng Geoffrey Nairn bị buộc tội ngộ sát nhưng được tuyên trắng án vào năm 1999. Phán quyết cuối cùng của tòa án cho rằng vụ mất tích của cặp đôi người Mỹ là do sự cẩu thả chứ không phải là hành vi cố ý phạm tội.

Dù thuyền trưởng Nairn thoát tội, song Outer Edge bị phạt vì tội cẩu thả và phải dừng hoạt động. Giới chức địa phương cho biết vụ mất tích đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho du lịch biển Australia thời điểm đó.

"Những tai nạn khi lặn biển, thậm chí là đuối nước hay tử vong, không phải là chuyện hiếm. Nhưng quan trọng là phải tìm thấy nạn nhân, dù còn sống hay đã chết.

Điều này hoàn toàn khác với vụ việc này, khi các nhân viên trên tàu hoàn toàn không nhận ra sự vắng mặt của 2 du khách suốt 1 thời gian dài như vậy. Những du khách yêu thích lặn biển và các môn thể thao dưới nước hoàn toàn có lý do để mất lòng tin vào chất lượng dịch vụ du lịch ở Australia", một quan chức nhấn mạnh.

Cũng từ đây, một loạt sửa đổi, bổ sung các quy trình an toàn trong ngành lặn được tiến hành, bao gồm quy định mới về việc kiểm đếm số người một cách bắt buộc và thường xuyên.

Rạn san hô Great Barrier Great Barrier là rạn san hô lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi bờ biển bang Queensland, phía Đông Bắc Australia. Great Barrier được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 1981. Trải dài hơn 2.300km với diện tích khoảng 344.400km², Great Barrier bao gồm khoảng 2.900 rạn san hô riêng biệt và hơn 900 hòn đảo.