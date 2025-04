"Phá vỡ thế độc tôn" của nhiều mẫu xe Nhật Bản

MG G50 thu hút khách hàng bởi không gian rộng rãi và giá bán hấp dẫn

Sở hữu kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) 4.825 x 1.825 x 1.778 mm, riêng phiên bản Lux có chiều cao 1.800 mm nhờ được trang bị gá nóc, rõ ràng MG G50 đang có kích thước tương đương với một mẫu MPV cỡ trung như Toyota Innova nhưng mức giá lại tương đương với Mitsubishi Xpander - một mẫu MPV cỡ nhỏ 7 chỗ. Cụ thể, MG G50 hiện đang được phân phối với 3 phiên bản bắt đầu từ mức giá 559 triệu đồng đến 749 triệu đồng.

MG G50 với Xpander không chênh lệch đáng kể về giá bán và thấp hơn Innova khoảng 200 triệu đồng (tùy phiên bản). Mức chênh lệch này đặc biệt quan trọng với những khách hàng gia đình có tài chính không quá dư dả hoặc doanh nghiệp vận tải đang tìm kiếm phương án đầu tư hiệu quả, thu hồi vốn nhanh chóng.

MG G50 là mẫu MPV hiếm hoi trong phân khúc được trang bị tiêu chuẩn 8 chỗ ngồi đi kèm đai an toàn 3 điểm và tựa đầu cho cả 8 vị trí

Chiều dài cơ sở 2.800mm giúp MG G50 có không gian hàng ghế thứ 3 rộng rãi hơn đáng kể so với nhiều đối thủ khác, vốn thường bị đánh giá là chỉ phù hợp với trẻ em hoặc người thấp bé. Đây cũng là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc MPV được trang bị tiêu chuẩn 8 chỗ ngồi, đi kèm đai an toàn 3 điểm và tựa đầu cho cả 8 vị trí. Đặc biệt, phiên bản Lux có tùy chọn cấu hình 7 chỗ, với hai ghế độc lập ở hàng ghế thứ hai, mang đến trải nghiệm tiện nghi hơn.

Trang bị của MG G50 không hề “lép vế”

Dù có giá bán cạnh tranh, MG G50 vẫn sở hữu nhiều trang bị đáng giá nổi bật trong phân khúc. Hai phiên bản 1.5T AT DEL và 1.5T AT LUX được trang bị cần số điện tử sau vô lăng, một thiết kế thường chỉ thấy trên các mẫu xe hạng sang, giúp tối ưu không gian. Hơn thế nữa, hai phiên bản này còn được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng, cho phép người lái lên/xuống số chủ động, không chỉ nâng cao trải nghiệm vận hành mà còn đặc biệt hữu ích trong các tình huống đổ đèo/lên dốc, vượt xe an toàn trên cao tốc hay xoay xở ở những đoạn đường trơn trượt.

Hệ thống điều hòa tự động (tùy phiên bản) kết hợp với điều hòa sau có thể điều chỉnh được tốc độ gió mang đến sự thoải mái tối đa cho mọi hành khách

G50 có khả năng lắp đặt đến 3 ghế trẻ em với đầy đủ điểm neo an toàn. Bên cạnh đó, hai hàng ghế sau có thể gập phẳng hoặc gập linh hoạt theo tỉ lệ 40:60, giúp người dùng dễ dàng sắp xếp không gian nội thất phù hợp cho mọi hành trình, tối ưu hóa diện tích chứa đồ theo nhu cầu sử dụng.

Màn hình giải trí trung tâm 12.3inch lớn hàng đầu phân khúc, tích hợp các tính năng kết nối Bluetooth, điện thoại thông minh (Apple CarPlay & QD Link), cùng hệ thống âm thanh 6 loa (tùy phiên bản), mang đến trải nghiệm giải trí sống động và tiện ích trên mọi hành trình.

Trang bị an toàn nổi bật, thông số động cơ ấn tượng

An toàn cũng là một trong những yếu tố được đánh giá cao trên MG G50 với hàng loạt các tính năng đáng giá như: Kiểm soát hành trình (Cruise Control), Khóa cửa tự động (Automatic Lock), Cảnh báo áp suất lốp (TPMS), Cảm biến đỗ xe sau, Cân bằng điện tử (ESP), Chống bó cứng phanh (ABS), Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), Chống lật (ARP), Túi khí an toàn (2-4 túi khí, tùy phiên bản).

Động cơ của MG G50 cho sức kéo tốt ngay cả khi chở đầy tải

MG G50 được trang bị động cơ xăng 1.5L Turbo, sản sinh công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 285 Nm, những con số ấn tượng so với các mẫu xe cùng dung tích trong phân khúc. Điều này giúp MG G50 có sức kéo mạnh mẽ ngay cả khi chở đầy tải.

Hai phiên bản 1.5T AT DEL và 1.5T AT LUX được trang bị hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp (7DCT), cho khả năng sang số nhanh, vận hành mượt mà, đặc biệt là mang đến trải nghiệm lái thể thao.

Phiên bản 1.5 MT COM với hộp số sàn 6 cấp (6MT) cho khả năng kiểm soát linh hoạt, trải nghiệm chân thực. Lợi thế của hộp số này là bảo dưỡng dễ dàng, giúp các bác tài tiết kiệm chi phí.

MG Việt Nam sở hữu hệ thống hơn 42 đại lý trên toàn quốc, minh chứng cho cam kết kinh doanh lâu dài và bền vững tại thị trường Việt Nam

Khác với lo ngại “dễ đến dễ đi” về các thương hiệu Trung Quốc khi gia nhập thị trường Việt Nam, MG đã và đang có chiến lược phát triển bài bản và lâu dài tại Việt Nam với hơn 42 đại lý ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Ngoài ra, MG cũng áp dụng chính sách hậu mãi ưu việt với 5 năm bảo hành không giới hạn số km đối với xe không kinh doanh dịch vụ và 36 tháng hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) đối với xe kinh doanh dịch vụ vận tải. Đây là những chính sách giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Dù ra mắt cách đây không lâu nhưng MG G50 đang cho thấy những dấu hiệu tích cực từ sự đón nhận của thị trường. Mức giá “mềm”, không gian rộng, trang bị đầy đủ cùng sự thực dụng đang là những điểm hấp dẫn thu hút đối tượng khách hàng phổ thông quyết định lựa chọn mẫu MPV 8 chỗ này. MG G50 hứa hẹn trở thành “ẩn số” đáng chú ý trong năm 2025, đối thủ xứng tầm trong phân khúc MPV đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

