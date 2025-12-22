Sau thời gian dài vắng bóng, NSƯT Ngọc Hiệp trở lại màn ảnh với vai bà hội đồng trong phim Ai thương ai mến do đạo diễn Thu Trang thực hiện.

Triết lý khắt khe và điều ân hận nhất trong sự nghiệp

Với 40 năm gắn bó nghệ thuật nhưng chỉ khoảng 20 vai diễn, NSƯT Ngọc Hiệp được xem là một trong những nghệ sĩ khó tính showbiz Việt. Tuy nhiên, điều này xuất phát từ triết lý nghề nghiệp của cô.

Tiêu chí hàng đầu để nghệ sĩ nhận vai chính là kịch bản. Cô chia sẻ cách chọn kịch bản khá đặc biệt: khi đọc xuyên suốt từ dòng đầu đến dòng cuối mà không thể rời mắt, cảm xúc chạy theo từng trang giấy như một dòng phim đang trôi, lúc đó cô biết mình phải có được vai diễn đó bằng mọi giá. Chỉ khi nào cảm xúc được kích hoạt nhân vật mới có thể sống được.

Yếu tố thứ hai là niềm tin vào đạo diễn. Điều đặc biệt là NSƯT Ngọc Hiệp tin tưởng Thu Trang ngay từ đầu dù nữ đạo diễn mới chỉ thực hiện một phim bộ trước đó. Lý do đến từ việc Thu Trang là một diễn viên. Theo kinh nghiệm của cô, đạo diễn xuất thân từ diễn viên sẽ cho diễn viên tự do sáng tạo rồi mới góp ý thay vì áp đặt diễn viên theo ý của họ.

Sự tin tưởng giữa Ngọc Hiệp và Thu Trang đã tạo nên bước ngoặt quan trọng cho dự án này. Vai bà hội đồng thời xưa là thử thách hoàn toàn mới và cô thừa nhận đây là vai diễn khó.

Vai bà hội đồng thời xưa là thử thách hoàn toàn mới với NSƯT Ngọc Hiệp.

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Ngọc Hiệp giải thích về việc tại sao trong suốt 40 năm sự nghiệp chỉ nhận khoảng 20 vai diễn. Bởi với nghệ sĩ, khi nhận một vai là phải sống với nó và đổ hết tâm sức vào đó. Diễn một vai không hay, không đạt, cô sẽ cảm thấy uổng phí.

Tuy nhiên, không phải lúc nào nghệ sĩ cũng hài lòng với những quyết định của mình. Có một vai diễn đã chuẩn bị ký hợp đồng nhưng phải từ bỏ và đến bây giờ cô vẫn tiếc nuối.

Đó là vai cô gái khóc trong bộ phim Xích lô của đạo diễn Trần Anh Hùng. Thời điểm đó, Ngọc Hiệp đang phải lựa chọn giữa hai dự án không thể quay cùng lúc: Giữa dòng với vai chính và phim của Trần Anh Hùng với vai phụ. Cuối cùng, cô chọn Giữa dòng và tới giờ vẫn ân hận vì không được hợp tác với đạo diễn Trần Anh Hùng.

Gần 20 năm "bị giam cầm" trong hình tượng cô gái xấu xí

Sau gần 20 năm, mọi người vẫn gọi NSƯT Ngọc Hiệp là "cô gái xấu xí" như vai diễn trong phim cùng tên. Cô nói không có cảm giác bị "giam cầm" trong hình tượng của phim. Đây cũng là minh chứng cho khả năng diễn xuất khi Ngọc Hiệp có thể biến hóa hoàn toàn so với bản thân. Các vai diễn của cô thường là những nhân vật có số phận, bi kịch nhưng cá tính mạnh, không buông xuôi mà mạnh mẽ vươn lên.

Ngoài Ai thương ai mến, NSƯT Ngọc Hiệp tham gia một dự án khác khi đảm nhận vai một nhà chữa lành với tạo hình khá đặc biệt. Để phù hợp với nhân vật, cô đã cắt tóc ngắn ngay sau khi hoàn thành phim Ai thương ai mến của Thu Trang. Kiểu tóc mới không phải nam, cũng không phải nữ, không xác định giới tính.

Với 2 dự án điện ảnh đang thực hiện và nhiều kế hoạch trong tương lai, năm 2025-2026 hứa hẹn là thời điểm đánh dấu sự trở lại của NSƯT Ngọc Hiệp.

