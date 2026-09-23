Cận mùa Trung thu, các quầy hàng bán lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TPHCM) lại tấp nập người dân đến tham quan, mua sắm. Trong đó, lồng đèn truyền thống giấy kiếng kích cỡ nhỏ (mini) ghi nhận sức mua tốt nhờ giá rẻ, thiết kế nhỏ gọn, kết hợp kiểu dáng truyền thống với đèn LED hiện đại, thu hút trẻ nhỏ.

Lồng đèn giá rẻ hút khách

Chị Hiền, tiểu thương kinh doanh hơn 10 năm tại đây, cho biết, từ đầu tháng 9 khu chợ đã đón lượng lớn người dân, đặc biệt là nhóm khách trẻ đến mua đèn, tham quan và chụp hình. Nhờ lượng khách trẻ mà các mặt hàng lồng đèn giấy kiếng cỡ nhỏ bán rất chạy, chiếm hơn 60% doanh thu từ bán lồng đèn tại tiệm.

"Với giá từ 15.000-30.000 đồng/chiếc, lồng đèn giấy kiếng mini có gắn đèn LED 7 màu được phụ huynh và các bạn trẻ mua rất nhiều để làm kỷ niệm, phụ kiện chụp hình hoặc nhu cầu trang trí lớp học. Đây cũng là mặt hàng kéo sức mua cho mùa Trung thu này", chị Hiền chia sẻ.

Lồng đèn giấy kiếng kích cỡ nhỏ đang thu hút lượng lớn người tiêu dùng tại TPHCM. Ảnh: Thu Hà

Cũng theo chị, so với thời điểm trước dịch Covid-19, sức mua các sản phẩm lồng đèn Trung thu đã giảm hơn 50%. Vì thế các tiểu thương tại đây phải liên tục cập nhật mẫu mã, tăng bán các sản phẩm giá bình dân nhằm kích cầu mua sắm.

"Mỗi mùa Trung thu, dù đã ngoài 45 tuổi, tôi vẫn phải lên mạng xã hội như TikTok để nắm bắt xu hướng và liên tục nhập về các mẫu đèn đang thịnh hành nhằm phục vụ phân khúc khách trẻ", chị Hiền nói.

Tương tự, bà Cẩm, tiểu thương kinh doanh lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học cũng tất bật soạn hàng trăm chiếc lồng đèn kỳ lân 3D theo đơn đặt hàng của một trường học tại TPHCM.

Theo bà, bên cạnh lồng đèn giấy kiếng, đây là mẫu lồng đèn hút khách năm nay nhờ mẫu mã nhỏ gọn, tạo hình dễ thương và giá từ 15.000-150.000 đồng/chiếc tùy loại. Trong đó, các mẫu lồng đèn từ 45.000-60.000 đồng/chiếc chiếm phần lớn doanh số tại cửa hàng.

Lồng đèn kỳ lân 3D thu hút trẻ nhỏ nhờ kiểu dáng dễ thương, đèn LED 7 màu. Ảnh: Thu Hà

Ghi nhận tại thị trường TPHCM, nhiều quầy hàng và nhà sách đang đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm lồng đèn truyền thống kích cỡ mini với nhiều hình dạng gắn với lễ hội trăng rằm như cá chép, bươm bướm, con thỏ, ngôi sao, gà trống... Đáng chú ý, những mẫu lồng đèn này có giá bình dân và được gắn đèn LED thay cho nến nhằm đảm bảo an toàn, thu hút trẻ nhỏ cùng các bạn trẻ.

Cạnh đó, các mẫu lồng đèn Trung thu bằng nhựa in hình 3D có gắn đèn LED với giá từ 16.000-35.000 đồng/chiếc cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn làm quà tặng cho con em.

Lồng đèn giấy kiếng bán hàng tỷ đồng trên 'chợ online'

Theo các tiểu thương, lồng đèn giấy kiếng không chỉ hút khách tại các cửa hàng mà còn ghi nhận doanh số đáng kể trên các sàn thương mại điện tử.

Dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric ghi nhận, trong giai đoạn từ ngày 20/8 đến 18/9, các nhà bán hàng trên Shopee, Tiki, Lazada và TikTok Shop đạt doanh số 2,2 tỷ đồng từ nhóm lồng đèn Trung thu truyền thống.

Dữ liệu được thống kê theo các từ khóa gồm lồng đèn giấy kiếng, lồng đèn ông sao, lồng đèn cá chép và lồng đèn Trung thu truyền thống.

Một quầy hàng lồng đèn Trung thu giá rẻ đã thu hút nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ quan tâm mua sắm. Ảnh: Thu Hà

Nhóm sản phẩm này ghi nhận hơn 42.900 lượt bán từ hơn 270 nhà bán hàng. Trong đó, phân khúc giá từ 30.000-50.000 đồng/sản phẩm đem lại doanh số lớn nhất với gần 551 triệu đồng.

Tiếp đến là nhóm tầm trung từ 50.000-75.000 đồng/sản phẩm với doanh số đạt 480,7 triệu đồng; nhóm từ 75.000-100.000 đồng/sản phẩm thu về 273,9 triệu đồng; nhóm giá rẻ từ 10.000-30.000 đồng/sản phẩm thu về 204,1 triệu đồng.

Khoảng 690 triệu đồng doanh số còn lại thuộc các phân khúc giá khác. Các sản phẩm lồng đèn từ 1-1,5 triệu đồng cũng ghi nhận sức mua dù số lượng ít ỏi.

Dữ liệu từ Metric ghi nhận, trong cùng giai đoạn, nhóm lồng đèn Trung thu truyền thống được thống kê theo các từ khóa trên đạt doanh số 2,2 tỷ đồng. Trong khi đó, tính trên toàn bộ nhóm lồng đèn Trung thu, doanh số trên 4 sàn đạt 11,1 tỷ đồng, giảm 6,72% so với cùng kỳ năm ngoái (8/7-8/8 âm lịch). Trong đó, lượng hàng bán ra đạt 231,3 nghìn lượt bán đến từ 1.300 nhà bán hàng.

Các nhà bán hàng có kho tại TPHCM chiếm 45,8% tổng doanh số, cao nhất trong các địa phương được thống kê, tiếp đến là Hà Nội với 39,2%.

Phân khúc giá bán thịnh hành cũng tương tự như lồng đèn truyền thống, với nhóm 30.000-50.000 đồng/sản phẩm chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất, cho thấy nhóm sản phẩm bình dân đang đóng góp đáng kể vào doanh thu của thị trường lồng đèn trực tuyến trong mùa Trung thu năm nay.