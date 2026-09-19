Bước vào tháng 8 âm lịch, thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khởi sắc khi sức mua đang tăng dần. Nhiều quầy, sạp tăng cường khuyến mãi với những dòng chữ quen thuộc như mua 1 tặng 3 được 4, mua 1 tặng 25.000 đồng hoặc mua 1 tặng 1.

Bánh Trung thu bắt đầu khuyến mãi

Bị thu hút bởi dòng khuyến mãi mua 1 tặng 3 được 4 tại một quầy bánh Trung thu trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội, TPHCM), chị Thảo Phương liền ghé vào hỏi giá.

Tại đây, nhân viên quầy bánh giới thiệu 3 thương hiệu bánh gồm: Như Lan, Quý Đồng Khánh, Kinh Đô. Trong đó, Như Lan và Kinh Đô không áp dụng chính sách khuyến mãi mà bán theo giá niêm yết. Riêng thương hiệu Quý Đồng Khánh đang áp dụng chính sách mua 1 tặng 2, hoặc mua 1 tặng 3 được 4.

Vừa vào mùa, bánh Trung thu đã mua 1 tặng 3. Ảnh: Thu Hà

Khi hỏi cụ thể về sản phẩm khuyến mãi mua 1 tặng 3, người bán đưa cho chị Phương 9 mã bánh, trong đó 4 loại nhân mặn (gà quay vi cá, jambon bát bửu, thập cẩm, gà quay jambon) loại 2 trứng nặng 210g được giảm từ 260.000 đồng còn 240.000 đồng/chiếc, 5 mã bánh ngọt (đậu xanh, hạt sen, đậu xanh lá dừa, khoai môn, dừa sữa sầu riêng) 2 trứng nặng 210g, có giá bán 220.000 đồng, giảm 20.000 đồng so với giá gốc.

Với mức ưu đãi này, chị Phương quyết định mua 1 hộp. Tuy nhiên, chị nhận xét giá bánh thương hiệu này kể cả khi khuyến mãi vẫn cao hơn giá tại thương hiệu nổi tiếng khác cùng chủng loại và kích cỡ.

Tương tự, một điểm bán bánh Trung thu khác trên đường Nguyễn Văn Lượng, TPHCM cũng treo biển mua 1 tặng 3. Chính sách này chỉ đang áp dụng với dòng bánh có tên Lý Đồng Khánh; các thương hiệu Kinh Đô, KIDO, Đại Phát, Như Lan chưa áp dụng khuyến mãi.

Theo ghi nhận, giá bán Lý Đồng Khánh khá cao. Hiện giá thấp nhất của hãng này là 160.000 đồng/cái đối với bánh hạt sen 1 trứng 150g; cao nhất là bánh 8 trứng, nặng 1,2kg, có giá gần 1,1 triệu đồng/cái. Dòng bánh chay có giá 156.000 đồng/cái 200g và bánh dẻo 250g không trứng giá bán 120.000 đồng/cái, loại bánh dẻo 1 trứng có giá 140.000 đồng/cái.

So với dòng bánh Như Lan đang được bán tại ngay cửa tiệm thì giá bánh này cao hơn đáng kể, lợi thế về giá chủ yếu đến từ chương trình khuyến mãi. Với bánh đậu xanh 2 trứng, Lý Đồng Khánh có giá 200.000 đồng/cái loại 200g, trong khi Như Lan bán 102.000 đồng/cái loại 250g và 126.000 đồng/cái loại 300g.

Sức mua bánh Trung thu đang tăng dần. Ảnh: Thu Hà

"Tuy nhiên, hầu như chúng tôi không khuyến mãi. Khách muốn mua rẻ hơn chút thì phải lên tận cơ sở chính của thương hiệu. Tùy vào nhu cầu và tài chính mà gia đình cân nhắc", người bán bánh thương hiệu Như Lan nói với PV VietNamNet.

Cũng theo người bán, bánh Trung thu bắt đầu vào mùa, do đó nhu cầu mua tặng đang tăng dần đều. Khách hàng cũng ít khảo giá hơn trước mà ra quyết định mua nhanh hơn. Dù vậy, vị này vẫn lo lượng bánh nhập về còn nhiều.

Thương hiệu lâu năm đắt hàng

Không chỉ các điểm bán bánh ở quầy vỉa hè, sức mua bánh Trung thu cũng tăng nhiệt, nhất là tại các tiệm bánh thương hiệu lâu năm tại TPHCM.

Ghi nhận tại thương hiệu Phương Diêm Thuận có hơn 40 năm tuổi trên đường Phạm Phú Thứ (phường Bình Tiên), hàng chục người xếp hàng dài trước tiệm bánh chờ đăng ký mua hàng. Đây cũng là cảnh quen thuộc của người dân TPHCM mỗi dịp cận kề Rằm tháng Tám.

Vài ngày trước, tiệm còn giới hạn mỗi khách mua 12 bánh, không quá 3 chiếc mỗi loại để nhiều khách có cơ hội mua. Những người có nhu cầu mua số lượng lớn phải quay lại nhiều lần.

Người dân xếp hàng mua bánh Trung thu tại một thương hiệu có tuổi đời 40 năm ở TPHCM. Ảnh: Thu Hà

Chị Phương Uyên, người tiêu dùng tại phường Dĩ An, cho hay chị đã đi xe hơn 1,5 giờ để xếp hàng mua bánh. Theo chị Uyên, năm nay giá bánh tăng khoảng 10% so với năm ngoái, dao động từ 89.000-870.000 đồng/chiếc. Dù tăng giá nhưng chị vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ để mua 2 hộp bánh làm quà biếu tặng ba mẹ.

Tương tự, tại cơ sở chính của thương hiệu Như Lan trên đường Hàm Nghi, phường Sài Gòn, không khí mua bán luôn nhộn nhịp. Tuy lượng khách hàng đông nhưng không phải chờ quá lâu mà có thể chọn và thanh toán ngay.

Đối với khu vực Chợ Lớn, các thương hiệu như Đông Hưng Viên, Đồng Ký, Nam Việt... tiếp tục ghi nhận sức mua cao nhờ mang hương vị đặc trưng và gắn liền với thói quen tiêu dùng của cộng đồng người Hoa.